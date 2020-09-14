Онлайн-сервіс з продажу квитків «Укрзалізниці» не працює через збій
Скріншот з сайту booking.uz.gov.ua
Наразі над відновленням роботи сайту працюють ІТ-фахівці компанії
У понеділок ввечері, 14 вересня, через технічний збій перестав працювати онлайн-сервіс купівлі залізничних квитків booking.uz.gov.ua.
Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».
Наразі над відновленням роботи сайту працюють ІТ-фахівці компанії. Запустити сайт обіцяють найближчим часом.
«Залізничні каси працюють у штатному режимі. Просимо вибачення за тимчасові незручності», – зазначили в пресслужбі.
Дор слова, «Укрзалізниця» припинила продаж квитків на шести станціях.
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