Від нового голови «Укрзалізниці» очікують швидкого реформування галузі – нардеп



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Кабмін призначив нового голову правління «Укрзалізниці», ним став Володимир Жмак

Новому керівнику «Укрзалізниці» доведеться запропонувати план виходу компанії з кризи максимально швидко

В нового керівника «Укрзалізниці» немає часу на розкачку, від нього очікується стратегія реформування компанії і економічно обгрунтований план її реалізації – вважає голова парламентського підкомітету з питань залізничного транспорту Олександр Скічко.

Про це він написав на своїй Фейсбук-сторінці, коментуючи призначення на посаду голови правління «Укрзалізниці» Володимира Жмака.

За словами народного депутата, новому керівнику «Укрзалізниці» доведеться запропонувати план виходу компанії з кризи максимально швидко: «...часу на розкачку у голови УЗ зовсім небагато - стан компанії не дозволяє. Сподіваюся, що він не один, і в нього є нова команда достатнього професійного рівня».

Скічко сподівається, що новий очільник «Укрзалізниці» найближчим часом представить комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури програму дій на перші сто днів на посаді.

Нардеп також закликав керівництво «Укрзалізниці» врахувати досвід весняного карантину, під час якого компанія втратила 7 мільярдів гривень: «Укрзалізниця» зазнала величезних втрат в результаті коронакризи і карантину. Дуже хотілося б, щоб нове керівництво врахувало цей досвід і мало готовий план реагування на випадок другої хвилі Ковід-19».

26 серпня Кабінет міністрів України призначив на посаду голови правління «Укрзалізниці» Володимира Жмака, який до того працював у наглядовій раді «Київстару» та був першим заступником голови Одеської облдержадміністрації Михайла Саакашвілі.

Також повідомлялося, що новий глава «Укрзалізниці» хоче розділити її на чотири компанії.