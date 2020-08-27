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    Від нового голови «Укрзалізниці» очікують швидкого реформування галузі – нардеп

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    <span>Кабмін призначив нового голову правління &laquo;Укрзалізниці&raquo;, ним став Володимир Жмак&nbsp;</span> - Від нового голови «Укрзалізниці» очікують швидкого реформування галузі – нардеп
    Кабмін призначив нового голову правління «Укрзалізниці», ним став Володимир Жмак 

    Новому керівнику «Укрзалізниці» доведеться запропонувати план виходу компанії з кризи максимально швидко

    В нового керівника «Укрзалізниці» немає часу на розкачку, від нього очікується стратегія реформування компанії і економічно обгрунтований план її реалізації – вважає голова парламентського підкомітету з питань залізничного транспорту Олександр Скічко.

    Про це він написав на своїй Фейсбук-сторінці, коментуючи призначення на посаду голови правління «Укрзалізниці» Володимира Жмака.

    За словами народного депутата, новому керівнику «Укрзалізниці» доведеться запропонувати план виходу компанії з кризи максимально швидко: «...часу на розкачку у голови УЗ зовсім небагато - стан компанії не дозволяє. Сподіваюся, що він не один, і в нього є нова команда достатнього професійного рівня».

    Скічко сподівається, що новий очільник «Укрзалізниці» найближчим часом представить комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури програму дій на перші сто днів на посаді.

    Нардеп також закликав керівництво «Укрзалізниці» врахувати досвід весняного карантину, під час якого компанія втратила 7 мільярдів гривень: «Укрзалізниця» зазнала величезних втрат в результаті коронакризи і карантину. Дуже хотілося б, щоб нове керівництво врахувало цей досвід і мало готовий план реагування на випадок другої хвилі Ковід-19».

    26 серпня Кабінет міністрів України призначив на посаду голови правління «Укрзалізниці» Володимира Жмака, який до того працював у наглядовій раді «Київстару» та був першим заступником голови Одеської облдержадміністрації Михайла Саакашвілі. 

    Також повідомлялося, що новий глава «Укрзалізниці» хоче розділити її на чотири компанії.

    реформа депутат Укрзалізниця залізниця Олександр Скічко
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