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    «Укрзалізниця» припиняє продаж квитків на шести станціях

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    На залізнічній станції Ніжин потяги зупинятимуться лише для висадки пасажирів&nbsp; - «Укрзалізниця» припиняє продаж квитків на шести станціях
    На залізнічній станції Ніжин потяги зупинятимуться лише для висадки пасажирів 

    Поїзди курсуватимуть через станції Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пасажирів

    «Укрзалізниця» від 14 вересня призупинить продаж квитків з низки станцій через погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусом

    Про це повідомили у пресслужбі компанії.

    «З 00:01 14 вересня закрито продаж квитків із залізничних станцій: Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1. Поїзди курсуватимуть через станції Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися згідно зі встановленим порядком», — йдеться у повідомленні.

    Також в «Укрзалізниці» уточнили, що йдеться про поїзди:

    • № 81/82 Київ — Ужгород;
    • № 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;
    • № 122/121 Миколаїв — Рівне;
    • № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
    • № 108/107 Одеса — Ужгород;
    • № 110/109 Львів —Херсон;
    • № 779/780 Суми — Київ, Вінниця;
    • № 786/785 Київ — Шостка;
    • № 774/773 Київ — Шостка;
    • № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
    • № 98/97 Ковель — Київ;
    • № 43/44 Галич — Київ — Івано-Франківськ;
    • № 601/602 Львів — Тячів;
    • № 117/118 Київ — Чернівці.

    Окрім цього в компанії зазначили, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції, кошти квиток повернуть у повному обсягу.

    В Україні з 14 вересня протягом двох тижнів діятиме новий поділ регіонів на зони.

    Київ з 14 вересня - у «помаранчевій» за рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. Київ потрапив до «помаранчевої» зони.

    Також МОЗ оновив список країн «червоної» зони: багато курортів ще під забороною.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      148756
    • Хворіють
      78675
    • Одужали
      67005
    • Померли
      3076

    До слова, в Україні за минулу добу, 10 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3144 людей. Одужали за минулу добу – 1194 людини (днем раніше –1174), померли 53 –  (45). Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом  148 756 людей, одужали 67005 осіб, летальних випадків – 3076.

     Читайте також: «Укрзалізниця». Примус до ефективності


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