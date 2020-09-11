«Укрзалізниця» припиняє продаж квитків на шести станціях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На залізнічній станції Ніжин потяги зупинятимуться лише для висадки пасажирів

Поїзди курсуватимуть через станції Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пасажирів

«Укрзалізниця» від 14 вересня призупинить продаж квитків з низки станцій через погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусом

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«З 00:01 14 вересня закрито продаж квитків із залізничних станцій: Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1. Поїзди курсуватимуть через станції Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися згідно зі встановленим порядком», — йдеться у повідомленні.

Також в «Укрзалізниці» уточнили, що йдеться про поїзди:

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;

№ 122/121 Миколаїв — Рівне;

№ 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

№ 108/107 Одеса — Ужгород;

№ 110/109 Львів —Херсон;

№ 779/780 Суми — Київ, Вінниця;

№ 786/785 Київ — Шостка;

№ 774/773 Київ — Шостка;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

№ 98/97 Ковель — Київ;

№ 43/44 Галич — Київ — Івано-Франківськ;

№ 601/602 Львів — Тячів;

№ 117/118 Київ — Чернівці.

Окрім цього в компанії зазначили, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції, кошти квиток повернуть у повному обсягу.

В Україні з 14 вересня протягом двох тижнів діятиме новий поділ регіонів на зони.

Київ з 14 вересня - у «помаранчевій» за рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. Київ потрапив до «помаранчевої» зони.

Також МОЗ оновив список країн «червоної» зони: багато курортів ще під забороною.

Коронавірус в Україні

Всього 148756

Хворіють 78675

Одужали 67005

Померли 3076

Копіювати код для вставки

До слова, в Україні за минулу добу, 10 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3144 людей. Одужали за минулу добу – 1194 людини (днем раніше –1174), померли 53 – (45). Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 148 756 людей, одужали 67005 осіб, летальних випадків – 3076.



