«Укрзалізниця» припиняє продаж квитків на шести станціях
Поїзди курсуватимуть через станції Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пасажирів
«Укрзалізниця» від 14 вересня призупинить продаж квитків з низки станцій через погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусом
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
«З 00:01 14 вересня закрито продаж квитків із залізничних станцій: Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1. Поїзди курсуватимуть через станції Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися згідно зі встановленим порядком», — йдеться у повідомленні.
Також в «Укрзалізниці» уточнили, що йдеться про поїзди:
- № 81/82 Київ — Ужгород;
- № 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;
- № 122/121 Миколаїв — Рівне;
- № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
- № 108/107 Одеса — Ужгород;
- № 110/109 Львів —Херсон;
- № 779/780 Суми — Київ, Вінниця;
- № 786/785 Київ — Шостка;
- № 774/773 Київ — Шостка;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
- № 98/97 Ковель — Київ;
- № 43/44 Галич — Київ — Івано-Франківськ;
- № 601/602 Львів — Тячів;
- № 117/118 Київ — Чернівці.
Окрім цього в компанії зазначили, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції, кошти квиток повернуть у повному обсягу.
В Україні з 14 вересня протягом двох тижнів діятиме новий поділ регіонів на зони.
Київ з 14 вересня - у «помаранчевій» за рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. Київ потрапив до «помаранчевої» зони.
Також МОЗ оновив список країн «червоної» зони: багато курортів ще під забороною.
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Хворіють78675
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Одужали67005
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Померли3076
До слова, в Україні за минулу добу, 10 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3144 людей. Одужали за минулу добу – 1194 людини (днем раніше –1174), померли 53 – (45). Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 148 756 людей, одужали 67005 осіб, летальних випадків – 3076.