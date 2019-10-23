Горбатюк планує оскаржити своє звільнення і подати заяву на Рябошапку



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Сергій Горбатюк вважає, що Руслан Рябошапка міг його до Офісу генпрокурора не брати, але звільняти ніяких правових підстав не було Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Сергій Горбатюк зазначив, що планує наміру переводитися на роботу до Державного бюро розслідувань, оскільки ніяких правових підстав для цього не бачить

Тепер уже колишній начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк має намір оскаржити своє звільнення і подати заяву до правоохоронних органів на генпрокурора Руслана Рябошапку. Так Горбатюк прокоментував журналістам своє сьогоднішнє звільнення.

«Поза усяким сумнівом буду оскаржувати (наказ про звільнення, - «Главком»). І заяви про злочин писати, оскільки вважаю, що свавільно і незаконно звільнили. Він (Рябошапка, - «Главком») міг мене до Офісу генпрокурора не брати, але звільняти ніяких правових підстав не було», - заявив він.

Горбатюк додав, що не має наміру переводитися на роботу до Державного бюро розслідувань, оскільки ніяких правових підстав для цього не бачить.

Як повідомлялось, 23 жовтня Генеральна прокуратура звільнила начальника управління спецрозслідування Сергія Горбатюка.

Раніше повідомлялося, що Горбатюка не допустили до атестації, яка проводиться в рамках реформування відомства.

Горбатюк відмовився проходити переатестацію в запропонованому генпрокурором Русланом Рябошапкою порядку. За словами Горбатюка, цей порядок містить низку порушень.

Як писав «Главком», Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів.

19 вересня Рада створила Офіс генерального прокурора.

Всі прокурори Генпрокуратури для призначення до Офісу генпрокурора зобов'язані пройти переатестацію.

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