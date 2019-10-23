Горбатюку повідомили, що його звільнено



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Управління Горбатюка займалося справами Євромайдану, які з 2014 року розслідує Генеральна прокуратура

«Подзвонили і сказали, що наказ про моє звільнення підписаний», - розповів Горбатюк

Генеральна прокуратура звільнила начальника Управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка.

Про це 23 жовтня повідомляє theБабель з посиланням на інформацію самого Горбатюка.

«Подзвонили і сказали, що наказ про моє звільнення підписаний», - заявив Горбатюк.

Він додав, що самого наказу ще не бачив.

Горбатюк повідомив, що з цього приводу писатиме заяву про злочин і звертатиметься до суду.

Як відомо, управління Горбатюка займалося справами Євромайдану, які з 2014 року розслідує Генеральна прокуратура.

Раніше повідомлялося, що Горбатюка не допустили до атестації, яка проводиться в рамках реформування відомства.

Горбатюк відмовився проходити переатестацію в запропонованому генпрокурором Русланом Рябошапкою порядку. За словами Горбатюка, цей порядок містить низку порушень.

Нагадаємо, Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів.

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