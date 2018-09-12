Російська пропаганда знайшла нову «візитку Яроша»: Скрипалів отруїв українець



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У одного із затриманих в Британії росіянина виявилося українське коріння і свій бізнес в Одесі

Російські ЗМІ пишуть, що «отруїти» колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочку Юлію міг український бізнесмен, який заборгував в Одесі великі суми грошей своїм партнерам.

Мова йде про Олександра Петрова, який за повідомленням прем'єр-міністра Британії Терези Мей є офіцером російської розвідки.

Раніше, опитані російські експерти, знайомі з роботою служби контррозвідки пояснили, що Петров не може мати відношення до спецслужб, так як в юності був судимий за крадіжку.

Англійська поліція знайшла у Петрова діда, який нібито служив під керівництвом Сталіна.

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

6 вересня пройшло термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Раніше ЗМІ повідомили про так званих «чистильників», які повинні були підстрахувати передбачуваних офіцерів російської розвідки в разі провалу.

Раніше правоохоронці Великої Британії ідентифікувала вірогідних учасників нападу на Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, який було скоєно із застосуванням нервово-паралітичної речовини «Новачок». Поліцейські вважають, що в березні група російських кілерів була направлена до Великобританії, щоб вбити колишнього кремлівського подвійного агента.

The Daily Mail повідомила, що отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському місті Солсбері організувала група з шести осіб, на чолі якої могла бути жінка з військової розвідки РФ.

Американське видання The New York Times повідомило, що до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії причетні співробітники ГРУ Росії.

Нагадаємо, 9 липня у Солсбері поліція оточила автобусну зупинку, що знаходиться неподалік від місця отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок», після того як на ній знепритомнів чоловік.

Перед цим поліція графства Вілтшир повідомила про нові випадки отруєння біля Солсбері, схожого на отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері 4 березня.

Також відомо, що 44-річна Дон Стерджесс, яка отруїлася «Новачком» в місті Еймсбері в Британії, померла.

Глава Міноборони Британії звинуватив Росію у новому отруєнні «Новачком».