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    Британські ЗМІ дізналися про групу «чистильників», причетних до отруєння Скрипаля

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    Британські ЗМІ дізналися про групу «чистильників», причетних до отруєння Скрипаля

    Ще четверо учасників операції були «на випадок, якби щось пішло не так»

    У справі про отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері фігурують шестеро підозрюваних.

    Про це пише Daily Mirror з посиланням на джерела у спецслужбах.

    Ще четверо учасників операції були потрібні для того, щоб стежити за Скрипалями, поки Олександр Петров і Руслан Боширов наносили «Новічок» на дверну ручку.

    «Вони також були на випадок, якби щось пішло не так. Наприклад, трапилася ДТП», - йдеться у матеріалі видання.

    Зазначається, що злочинна група із шести осіб називалася в ГРУ кодовим словом «Чистильники» (Cleaners).

    Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

    6 вересня пройшло термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

    Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

    Джерело: Європейська правда

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