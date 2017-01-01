Росія депортувала з країни польського історика

Причини рішення влади РФ поки що не відомі

У неділю, 26 листопада, ФСБ затримала польського історика Генріха Глембоцького в Москві і вислала його з Росії. Повідомляється, що 2 та 23 листопада історик провів відкриті лекції в головному офісі петербурзького відділення «Меморіалу» та Польському інституті в Санкт-Петербурзі, після чого попрямував до Москви. Співробітники ФСБ



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Штаб-квартира ФСБ в Москві

Причини рішення влади РФ поки що не відомі

У неділю, 26 листопада, ФСБ затримала польського історика Генріха Глембоцького в Москві і вислала його з Росії.

Повідомляється, що 2 та 23 листопада історик провів відкриті лекції в головному офісі петербурзького відділення «Меморіалу» та Польському інституті в Санкт-Петербурзі, після чого попрямував до Москви.

Співробітники ФСБ затримали Глембоцького коли він виходив з поїзда в Москві 24 листопада.

Тоді ж Глембоцькому був зачитаний наказ про те, що він повинен покинути РФ протягом доби. Зараз історик знаходиться в Польщі.

«Рішення ФСБ без зазначення фактичної причини висилки і можливості її опротестувати означає одночасну заборону на новий в'їзд на територію РФ», - сказано в повідомленні ФСБ.

За словами Глембоцького, він відмовився підписувати документ, який йому пред'явили співробітники ФСБ, за відсутності представників посольства Польщі. Російська сторона поки не прокоментувала ситуацію.

Нагадаємо, у Румунії суд ухвалив депортувала громадянина Сербії, відомого своїми націоналістичними і проросійськими поглядами, і заборонити йому в’їзд на 15 років як небажаній особі після того, як він намагався здобути таємну інформацію про військові об’єкти й інфраструктуру, повідомила Румунська інформаційна служба (SRI), головна спецслужба країни.

За даними спецслужби, 42-річний Братислав Живкович, який, зокрема, у 2014–15 роках воював в Україні на боці російських гібридних сил, «виявляв зацікавленість у здобутті таємних документів про критичну інфраструктуру і об’єкти національних і союзних у НАТО військ на південному сході Румунії з метою вплинути на стратегічне партнерство в НАТО».



