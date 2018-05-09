Росія може звинуватити у тероризмі затриманих біля Криму рибалок

Порушення морських кордонів у Росії не є кримінальним злочином

Членів екіпажу українського риболовецького судна, яких російські прикордонники затримали недалеко від анексованого Москвою Криму, можуть звинуватити в тероризмі. Таке припущення в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії висловив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян. «Вони зараз будуть намагатися



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Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян

Порушення морських кордонів у Росії не є кримінальним злочином

Членів екіпажу українського риболовецького судна, яких російські прикордонники затримали недалеко від анексованого Москвою Криму, можуть звинуватити в тероризмі.

Таке припущення в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії висловив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.

«Вони зараз будуть намагатися притягнути їх до кримінальної відповідальності, «пришити» тероризм, контрабанду зброї, що завгодно. Звичайно, вони будуть це робити, щоб створити картинку того, що це не просто порушники, а диверсанти», – сказав Слободян.

За його словами, навіть якщо не брати до уваги незаконність затримання українського судна російською стороною, порушення морських кордонів у Росії не є кримінальним злочином.

«Росія розглядає це як браконьєрську діяльність у внутрішніх російських водах. Але знову ж таки – за це у них передбачена адміністративна відповідальність, а не утримання під вартою», – сказав він.

25 березня українські прикордонники затримали в акваторії Азовського моря риболовецьке судно з анексованої Керчі під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі.

3 травня Держприкордонслужба України повідомила, що «росіяни почали жорстку політику затримання й огляду суден», які прямують через Керченську протоку.

4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму.