Не хочете війни в Україні? Путін перелічив свої вимоги до США

Кремль вимагає примусити Україну до виконання Мінських домовленостей

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало відповідь на лист США з пропозиціями «гарантій безпеки». У cвоєму листі Росія виклала перелік вимог для зниження напруження у регіоні.

«Для деескалації ситуації навколо України важливе виконання наступних кроків:

примушення Києва до виконання «Комплексу заходів»;

припинення поставок Україні зброї;

відкликання з України звідти всіх західних радників та інструкторів;

відмова країн НАТО від будь-яких спільних навчань із ЗСУ;

виведення всіх раніше поставлених Києву іноземних озброєнь за межі української території»

Примітно, що чи не вперше Росія в офіційних документах вказує на необхідність «примусу» України до виконання Мінський угод, а також чи не вперше публічно вимагає повного припинення співпраці між Україною і НАТО.

Окрім того, Росія в опублікованому документі погрожує застосуванням заходів «військово-технічного характеру», якщо до її думки не дослухатимуться. «За відсутності готовності американської сторони домовлятися про тверді, юридично підкріплені гарантії забезпечення нашої безпеки з боку США та їх союзників, Росія буде змушена реагувати, у тому числі шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру», ідеться у документі.

Як повідомляв «Главком», серед іншого Росія вимагає виведення всіх збройних сил та озброєнь США, розміщених у центральній та східній Європі та країнах Балтії. Також Росія відмовилася відводити свої війська з прикордонних з Україною територій.

26 січня США та НАТО передали Росії письмові відповіді з приводу «гарантій безпеки». Українська сторона бачила відповідь США до того, як її направили до Москви, у неї не виникло заперечень. Росії дали зрозуміти, що її вимоги про виведення військ та озброєнь НАТО зі Східної Європи та невступ України до Альянсу неприйнятні. Водночас США та Альянс готові обговорювати з РФ інші питання — контроль над озброєннями та заходи зміцнення довіри.

Нагадаємо, впродовж кількох останніх місяців Росія нарощує військову присутність вздовж кордону з Україною. Захід і Україна вбачають у таких діях підготовку Росії до повномасштабного вторгнення до України. Натомість офіційна Москва все спростовує і заявляє про нагнітання істерії з боку Заходу. Мовляв, війська пересуваються на російській території в рамках навчань, що є суверенним правом Росії.

США і країни-члени НАТО вимагають від Росії відведення військ від кордону України, якщо наміри Кремля справді мирні. Днями Україна звернулася до РФ із запитом надати пояснення про військову активність біля українських кордонів та в анексованому Росією Криму протягом 48 годин, послуговуючись зобов'язаннями Росії як члена ОБСЄ надавати таку інформацію. Утім, Москва проігнорувала звернення. Україна і Захід вважають це доказом підготовки Росії до повномасштабної агресії.

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