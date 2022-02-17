Лондон збільшує фінансову підтримку України до £100 мільйонів

Трасс захоплена стійкістю Києва перед російською агресією

Велика Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів стерлінгів.

«Ми надали оборонну зброю, ми надали тренування 22 тисячам членів української армії, і коли прем’єр-міністр відвідав Київ раніше цього місяця, він оголосив, що ми надаємо 88 млн на підтримку демократії України та її незалежності. Сьогодні я можу оголосити наступний компонент нашої допомоги, збільшуючи наше фінансування цих проєктів до 100 млн фунтів», – заявила у четвер на брифінгу в Києві глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

Трасс також підкреслила, що захоплена стійкістю Києва перед лицем російської агресії і що Лондон пишається бути на передовій підтримки України: «Ми, Сполучене Королівство, дуже пишаємося бути на передовій підтримки України».

Вона зазначила, що також рада бути у Києві, щоб запустити нове тристороннє партнерство з Україною та Польщею.

17 лютого було офіційно оголошено, що Україна, Польща та Велика Британія офіційно започатковують новий тристоронній формат співпраці.

Про створення нового тристороннього альянсу офіційно мали оголосити 2 лютого у Києві з приїздом глави МЗС Британії Ліз Трасс. Однак вона захворіла на коронавірус і її візит, як і оголошення нового формату, перенесли.

З ініціативою створення формату, який є частиною стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України, виступив офіційний Київ у жовтні 2021 року.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначав, що новий формат співпраці між Польщею, Україною та Британією передусім покликаний зміцнити безпеку у регіоні, у чому зацікавлені всі три країни.

Додамо, що 17 лютого Міноборони Британії показало можливі напрями вторгнення в Україну.

Раніше глава уряду Британії Борис Джонсон записав у штаб-квартирі НАТО відео на підтримку України.

Також нагадаємо, що елітний спецназ із Великої Британії вирушив в Україну. Тим часом на Яворівському полігоні у Львівській області тривають бойові стрільби. Українські військові випробовують британську протитанкову систему Nlaw, яка вже є на озброєнні Збройних сил.

Зазначимо, що британський прем'єр Борис Джонсон не виключає, що вторгнення Росії до України може початися з наступу на Київ. Очільник британського уряду додав, що ситуація «досить похмура», але війна не є неминучою. Велика Британія очолює створення пакета економічних санкцій проти Росії та постачає Україні оборонну зброю

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