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    Думки вголос

    Росія оголосить війну? Момент істини таки настав

    • Сергій Тихий

      Журналіст

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    Перше, що треба зробити, це перестати &laquo;домовлятися з Путіним&raquo; - Росія оголосить війну? Момент істини таки настав
    Перше, що треба зробити, це перестати «домовлятися з Путіним»

    Психотерапія у вигляді візитів «Макрон-Шольців» очевидно безсила, які і строгі, але підкреслено коректні заяви Байдена

    Поспішили ми заспокоюватися… Всі посміялися з того, що «16-го нічого не було». Але 17-го свіжа заява рашистського МЗС у відповідь США щодо «гарантій безпеки» сумнівів не залишає – це ще не офіційне проголошення війни, але точно остання спроба залякати. У Вашингтоні – пізній ранок, у Брюсселі – ранній вечір. Чекаємо. Але чого?

    Психотерапія у вигляді візитів «Макрон-Шольців» очевидно безсила, які і строгі, але підкреслено коректні заяви Байдена. Момент істини таки настав. Відповідь має бути сьогодні-завтра і відповідати треба в тому ж дусі, інакше поразка.

    І перше, що треба зробити, це перестати «домовлятися з Путіним». Така перспектива, окрім варіанту «капітуляція» – остаточно закрита. Санкції треба, якщо не уже ввести їх одразу, то оприлюднити списком і призначити дату. Військова допомога Україні має демонстративно збільшитись. А завтра-післязавтра – по ситуації реагувати.

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    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МЗС Росія США Джозеф Байден санкції Путін
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    Росія оголосить війну? Момент істини таки настав