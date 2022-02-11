Україна дала Росії 48 годин на відповідь про скупчення військ біля кордонів

Київ хоче почути від Кремля точні дані про військові навчання і кількість техніки біля українських кордонів

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії роз’яснень щодо військової діяльності у районах, прилеглих до України та в тимчасово окупованому Криму. Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, зокрема від РФ вимагають повідомити точну кількість військових.

Україна дає Росії на відповідь 48 годин.

Він зазначив, що відомство застосувало механізм зменшення небезпеки, згідно з третім розділом «Зниження ризику» Віденського документа. Так, українське МЗС звернулось до Росії з запитом надати детальні роз'яснення щодо військової діяльності у районах біля кордонів України та в окупованому Криму.

У третьому розділі йдеться, що держави-учасниці можуть консультуватися та співпрацювати одна з одною щодо будь-яких незвичних та незапланованих дій їхніх Збройних сил, які є значущими у військовому відношенні, за межами місць постійної дислокації у мирний час.

Держава-учасниця, яка занепокоєна незвичної військовою діяльністю іншої країни, може передати цій державі запит для пояснення ситуації. У запиті має бути вказана причина занепокоєння, а також, по можливості, тип і місце військової діяльності.

Відповідь мають отримати усі країни-учасниці Віденського документа. Держава, яка висловила занепокоєння, після отримання відповідей може ініціювати проведення зустрічі. Засідання потрібно скликати упродовж 48 годин після отримання відповідей.

Місце зустрічі мають узгодити держава, яка висловлювала занепокоєння, та держава-відповідач. Якщо ж згоди не буде, тоді зустріч має відбутися в Секретаріаті ОБСЄ у Відні.

За словами Кулеби, Росія має повідомити про точні райони проведення військової діяльності, дати завершення такої діяльності, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань, типи озброєнь та військової техніки, що беруть у ній участь.

На відповідь Росія має 48 годин – такий термін прописаний у документі. У разі відсутності відповіді або надання недостатньої інформації, Україна звернеться до РФ та інших держав-учасниць Віденського документа. Тоді МЗС проситиме скликати надзвичайну зустріч, на якій Росія має надати роз'яснення.

Тим часом США оприлюднили супутникові знімки з новими силами РФ довкола України. Зокрема нові сили отаборились біля аеропорту в окупованому Севастополі.

Сьогодні, 11 лютого, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.

7 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що вздовж усього кордону України з боку РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій перебувають 140 тис. російських військових. Це 72 батальйонно-тактичні групи, з яких 11 розміщені в Білорусі.

Тим часом українська армія проводить масштабні навчання з Bayraktar, Javelin та Nlaw.

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