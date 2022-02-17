Росія волає, щоб США забрали військових зі Східної Європи

Американські військові прибувають до Європи на тлі російської агресії

Москва хоче, щоб Захід перестав поставляти зброю Україні для оборони

Російська Федерація наполягає на виведенні всіх американських сил та озброєнь із центральної, східної Європи та країн Балтії. Про це йдеться в опублікованій МЗС РФ реакції на відповідь США щодо гарантій безпеки.

«Наполягаємо на виведенні всіх збройних сил та озброєнь США, розміщених у центральній та східній Європі та країнах Балтії. Переконані, що національних потенціалів у цих зонах цілком достатньо. Готові до обговорення цієї теми на основі статей 4 та 5 російського проєкту договору», – йдеться у тексті повідомлення.

Також у повідомленні йдеться, що США мають припинити поставляти зброю Україні.

Також сьогодні вдень стало відомо, що Росія вислала заступника посла США.

Про висилку Гормана стало відомо після візиту посла США Джона Саллівана до МЗС Росії. Зазначалося, що він залишив будівлю відомства через 15 хвилин, не давши коментарів.

За словами дипмісії, США дадуть відповідь на рішення Москви щодо Гормана. США вважають висилку Гормана кроком до ескалації.

До цього глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова надіслати відповідь на пропозиції США щодо гарантій безпеки 17 лютого. За його словами, відповідь буде опубліковано через кілька годин після відправки до Вашингтона.

26 січня США та НАТО передали Росії письмові відповіді з приводу гарантій безпеки.

Також ми розповідали, як Лавров по-хамськи відповів журналістам на запитання про Україну.

Нещодавно Лавров повідомив, коли РФ передасть США відповідь на «гарантії безпеки».

Зазначимо, у Білому домі не бачать ознаки того, що росіяни готові відвести свої війська від кордонів України, навпаки РФ мобілізує свою країну на війну.

Як відомо, через загрозу вторгнення РФ в Україну, США відправлять до Польщі ще 3 тис. військових.

Як відомо, Північноатлантичний альянс вирішив посилити присутність у країнах Східної Європи через дії Росії з нарощування військ біля українського кордону.

На початку лютого Сполучені Штати почали перекидання додаткових військ до Європи на військово-транспортних літаках.

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