«Слуга» Беленюк показав, як готується до російського вторгнення (фото)

Жан Беленюк має звання старшого лейтенанта і «Макарова»

Олімпійський чемпіон Токіо-2020, депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк показав, як готується до російського вторгнення. На своїй сторінці у Facebook він опублікував фото, на якій чистить зброю.

«Хочеш миру – готуйся до війни! Тримай порох сухим, а «Макарова» чистим. І головне – гаряче серце та холодний розум! Зберігаємо спокій», – підписав світлину депутат.

Жан Беленюк також зауважив, що має звання старшого лейтенанта та контракт зі Збройними силами України. А зброєю його нагородили за перемогу у Олімпійських іграх.

Як відомо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що Росія готується до початку атаки на Україну найближчими днями. Таку заяву він зробив під час засідання Ради безпеки ООН.

Президент США Джо Байден також висловив побоювання, що Росія може вторгнутися до України протягом найближчих кількох днів.

Як відомо, президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну.

Також на сайті агентства Bloomberg з'явився матеріал, у якому датою початку нібито вторгнення називається 15 лютого.

Раніше «Главком» писав, що подальша агресія Росії проти України можлива, «починаючи з цього тижня». Таку заяву зробив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю France 24, вона опублікована на сайті Держдепу.

Нагадаємо, Байден заявив, що США готові підписати «гарантії безпеки» з Росією, якщо їх досягнуть. Також 15 лютого Байден виступив зі зверненням щодо України: головні тези.

Як відомо, США 26 січня, передали Росії свої письмові відповіді на ці вимоги, в яких виклали свої пропозиції.

У письмовій відповіді були викладені думки США і союзників. Водночас було надано оцінку «занепокоєнням» Росії й вказані ті сфери, у яких Вашингтон й Кремль можуть знайти спільну мову.

Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією, заявив Столтенберг. А ще на днях Кремль заявив, що російські пропозиції щодо «гарантій безпеки» мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

Крім того, напередодні Лавров повідомив, коли РФ передасть США відповідь на «гарантії безпеки».