Росія не визнає рішення суду за позовом Ощадбанку



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У РФ заявили, що у арбітражу «немає юрисдикції для розгляду позову Ощадбанку до Росії»

Росія не визнає рішення Арбітражного трибуналу в Парижі про стягнення з неї $ 1,3 млрд за позовом українського Ощадбанку, повідомляють росЗМІ з посиланням на міністерство юстиції РФ. У відомстві стверджують, що у арбітражу «немає юрисдикції для розгляду позову Ощадбанку до Росії».

Напередодні стало відомо, що Міжнародний арбітраж ухвалив рішення про стягнення з Росії на користь Ощадбанку 1,3 мільярда доларів США.

«Рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків Ощадбанку, завданих внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації, ухвалив Арбітражний трибунал у Парижі у своєму рішенні від 26 листопада 2018 року. Слухання відбулося згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі 1976 року, а також відповідно до угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій. Сума відшкодування становитиме 1,3 мільярда доларів США плюс відсотки, що будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації», - йдеться в повідомленні.

Після отримання в установленому порядку рішення арбітражу Ощадбанк почне вживати всіх можливих дій для виконання рішення та стягнення коштів з Росії. Банк буде активно домагатися виконання Арбітражного рішення щодо активів РФ у відповідних юрисдикціях всього світу.