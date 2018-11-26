Ощадбанк виграв у Росії справу на $1,3 мільярда



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків Ощадбанку, завданих внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації, ухвалив Арбітражний трибунал у Парижі», - йдеться у повідомленні

Міжнародний арбітраж ухвалив рішення про стягнення з Росії на користь Ощадбанку 1,3 мільярда доларів США. Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку.

«Рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків Ощадбанку, завданих внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації, ухвалив Арбітражний трибунал у Парижі у своєму рішенні від 26 листопада 2018 року. Слухання відбулося згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі 1976 року, а також відповідно до угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій. Сума відшкодування становитиме 1,3 мільярда доларів США плюс відсотки, що будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації», - йдеться в повідомленні.

Після отримання в установленому порядку рішення арбітражу Ощадбанк почне вживати всіх можливих дій для виконання рішення та стягнення коштів з Росії. Банк буде активно домагатися виконання Арбітражного рішення щодо активів РФ у відповідних юрисдикціях всього світу.