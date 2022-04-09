  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Росія оголосила «іноземними агентами» Фейгіна, репера Face та ще чотирьох людей

    Росія оголосила &laquo;іноагентами&raquo; правозахисника Фейгіна, репера Face та ще чотирьох людей - Росія оголосила «іноземними агентами» Фейгіна, репера Face та ще чотирьох людей
    Росія оголосила «іноагентами» правозахисника Фейгіна, репера Face та ще чотирьох людей

    Відтак у реєстрі «іноагентів» тепер 133 позиці

    Міністерство юстиції рф внесло до реєстру ЗМІ, що виконують функції «іноземного агента», ще шістьох осіб.
    Про це повідомляє російська служба ВВС.

    Зокрема, до списку включено репера Face (Іван Дремін), правозахисника Марка Фейгіна, письменника Андрія Філімонова, викладача Вищої школи економіки Дмитра Дубровського, журналісток Катерину Маяковську та Ірину Борухович (Тумакову).

    Відтак у реєстрі «іноагентів» тепер 133 позиції.

    Раніше до списку фізосіб, що виконують функцію іноземного агента, російський мін'юст включив журналістів Євгена Кисельова та Матвія Ганапольського, які працюють в Україні, а до списку ЗМІ-іноагентів - Єлизавету Осетинську, Євгена Понасенкова, Марію Борзунову, Анну Голубєву, Аллу Константинову, Мурада Мурадова, Ірину Малкову та Віктора Воробйова.

    Як повідомлялося, мін'юст рф виключив з реєстру філій та представництв НКО 15 організацій, серед яких представництва Amnesty International, Human Rights Watch.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія оголосила «іноземними агентами» Фейгіна, репера Face та ще чотирьох людей