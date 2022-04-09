Росія оголосила «іноземними агентами» Фейгіна, репера Face та ще чотирьох людей
Відтак у реєстрі «іноагентів» тепер 133 позиці
Про це повідомляє російська служба ВВС.
Зокрема, до списку включено репера Face (Іван Дремін), правозахисника Марка Фейгіна, письменника Андрія Філімонова, викладача Вищої школи економіки Дмитра Дубровського, журналісток Катерину Маяковську та Ірину Борухович (Тумакову).
Відтак у реєстрі «іноагентів» тепер 133 позиції.
Раніше до списку фізосіб, що виконують функцію іноземного агента, російський мін'юст включив журналістів Євгена Кисельова та Матвія Ганапольського, які працюють в Україні, а до списку ЗМІ-іноагентів - Єлизавету Осетинську, Євгена Понасенкова, Марію Борзунову, Анну Голубєву, Аллу Константинову, Мурада Мурадова, Ірину Малкову та Віктора Воробйова.
Як повідомлялося, мін'юст рф виключив з реєстру філій та представництв НКО 15 організацій, серед яких представництва Amnesty International, Human Rights Watch.