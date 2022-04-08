Глава Єврокомісії анонсувала нову хвилю санкцій проти Росії

ЄС переходить до систем розгортання санкцій

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз готує нову хвилю санкцій проти Росії, а також надасть Україні фінансову допомогу на закупівлю зброї. Про це Урсула фон дер Ляєн сказала на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу у Києві 8 квітня.

«Готується нова хвиля санкцій. Тепер переходимо до систем розгортання санкцій», – сказала фон дер Ляєн.

За її словами, Росія вже відчуває наслідки обмежень Заходу. Зокрема, експорт РФ впав на 71% упав, інфляція зросла на 20%, з країни пішли 700 компаній, а члени ЄС вже заморозили $225 млрд приватних активів росіян.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз допоможе Україні зброєю. Адже зараз українці б'ються за себе та всю Європу.

Крім того, очільниця Єврокомісії нагадала, що ЄС виділив Україні 1 мільярд євро на закупівлю зброї.

Зеленський подякував Євросоюзу за 5-й пакет санкцій проти Росії, але заявив, що цього замало для протидії агресії РФ.

«Я хочу подякувати за ту потужну санкційну політику, дякую всьому світові, дякую ЄС, Урсулі фон дер Ляєн я вдячний особисто за 5-й санкційний пакет, але вважаю, що цього замало. Вони у нас дуже багато всього забрали – вони у нас забрали і території, і людей. Ми зможемо повернути території і не зможемо повернути людей. І за все це, впевнений, буде велика, чесна відповідальність. Тому прошу нам допомагати своїми санкціями. Вони повинні тільки нарощуватись. По-іншому Росія нічого і нікого не хоче чути», – заявив президент.

Також сьогодні ЄС схвалив жорсткі санкції проти Росії.

Раніше Британія заморозила активи «Сбербанку» та ввела санкції проти ще восьми росіян.

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