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    Економіка та фінанси

    На Кайманових островах заморозили російські активи на $7,3 млрд

    На Кайманових островах заморозили близько $7,3 млрд російських активів - На Кайманових островах заморозили російські активи на $7,3 млрд
    На Кайманових островах заморозили близько $7,3 млрд російських активів
    фото з відкритих джерел

    Фінансові установи Кайманових островів винесли понад 800 рішень про блокування російських активів

    Кайманові острови, які відносяться до заморських територій Великої Британії, в рамках введених Лондоном санкцій щодо РФ через вторгнення в Україну заморозили активи російських фізичних і юридичних осіб на загальну суму 7,3 мільярда доларів США. Про це повідомляє Cayman Compass.

    Фінансові установи Кайманових островів винесли понад 800 рішень про блокування російських активів.

    Як заявив директор FRA Р. Дж. Беррі, рівень звітності на сьогодні свідчить, що постачальники фінансових послуг можуть ідентифікувати кошти або економічні ресурси, прямо або побічно перебувають у власності або під контролем зазначених осіб, і заморожують ці активи або економічні ресурси.

    Очікується, що останні поправки Британії до Положення про Росію (про санкції) будуть поширені на Кайманові острови та наберуть чинності 14 квітня.

    Ці поправки включають нові фінансові, торговельні та морські заходи та обмежують певні фінансові послуги з Центральним банком Росії та іншими відомствами РФ.

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    Теги: росія окупанти США санкції війна Європа олігархи Україна послуги окупація #stoprussia
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    На Кайманових островах заморозили російські активи на $7,3 млрд