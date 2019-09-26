Росія перебазувала винищувачі Північного флоту до Криму для навчань
Програма тренувань передбачає відпрацювання повного циклу підготовки льотчиків до посадки на авіаносець
Особовий склад окремого корабельного винищувального авіаційного полку Північного флоту Росії здійснив перебазування на літаках МиГ-29К в анексований Крим для проведення навчань.
Про це повідомила 25 вересня пресслужба Міноборони Росії.
За повідомленням, програма тренувань передбачає відпрацювання повного циклу підготовки льотчиків до посадки на авіаносець.
Раніше в анексованому Криму три тисячі військовослужбовців Чорноморського флоту Росії взяли участь у тактичних навчаннях на полігоні Опук.
Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.
Джерело: Радіо Свобода