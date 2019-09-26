Росія перебазувала винищувачі Північного флоту до Криму для навчань



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Російські винищувачі МиГ-29К Фото: ТАСС

Програма тренувань передбачає відпрацювання повного циклу підготовки льотчиків до посадки на авіаносець

Особовий склад окремого корабельного винищувального авіаційного полку Північного флоту Росії здійснив перебазування на літаках МиГ-29К в анексований Крим для проведення навчань.

Про це повідомила 25 вересня пресслужба Міноборони Росії.

За повідомленням, програма тренувань передбачає відпрацювання повного циклу підготовки льотчиків до посадки на авіаносець.

Раніше в анексованому Криму три тисячі військовослужбовців Чорноморського флоту Росії взяли участь у тактичних навчаннях на полігоні Опук.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Джерело: Радіо Свобода