Данія дозволила експлуатацію «Північного потоку-2»



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Трубопровід на данському континентальному шельфі є частиною більшого проєкту, що складається з двох паралельних трубопроводів загальною протяжністю 1230 км для транспортування газу з Росії до Німеччини

Данія вимагає дотримання умов, що гарантуватимуть безпечну експлуатацію газогону

Енергетичне агентство Данії видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на експлуатацію «Північного потоку-2» на шельфі країни за дотримання умов, що забезпечують безпечну експлуатацію газопроводів. Про це йдеться у пресрелізі на сайті регулятора.

Як зазначається, введення в експлуатацію газопроводу може бути здійснене, коли хоча б одна з ліній трубопроводу буде випробувана, верифікована і виконані всі відповідні умови, прописані в дозволі на будівництво і експлуатацію.

Дозвіл надається відповідно до розділу 2 виконавчого розпорядження номер 1520 від 15 грудня 2017 року про певні трубопровідні споруди в данських територіальних водах та на континентальному шельфі Данії та відповідно до Конвенції ООН з морського права. Відповідно до цього Данія зобов'язана дозволити будівництво та експлуатацію транзитних трубопроводів.

Наголошується, що трубопровід на данському континентальному шельфі є частиною більшого проєкту, що складається з двох паралельних трубопроводів загальною протяжністю 1230 км для транспортування газу з Росії до Німеччини.

Газопровід починається в Росії, проходить через фінські, шведські, данські та німецькі морські райони і виходить на берег Німеччини.

Трубопровід дозволяє транспортувати 55 млрд кубометрів природного газу на рік. «Влада Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії вже видала дозволи на цей проєкт», – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, обидві палати Конгресу США ухвалили проєкт закону про оборонний бюджет на наступний рік, у якому передбачили введення санкцій проти компаній, що братимуть участь у добудові газопроводу «Північний потік–2». Проєкт закону має бути узгоджений між Сенатом і Палатою представників та підписаний президентом США.

Україна також виступає проти російського газопроводу, адже він ставить під загрозу транзит газу, який щорічно приносить державному бюджету близько 3 млрд гривень.

Нагадаємо, наприкінці вересня міжнародна група клубів взаємного страхування судновласників (IG P&I) відмовилася надавати страхове покриття суднам, які можуть брати участь в будівництві російського газопроводу «Північний потік-2».

Також глава Держдепу заявив, що США працюють над створенням коаліції проти «Північного потоку-2».

7 вересня міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що готова до обговорення санкцій проти Росії, в тому числі й щодо недобудованого газопроводу «Північний потік-2».

До слова, 7 вересня президент США Дональд Трамп виступив за зупинку будівництва «Північного потоку-2» через отруєння Навального.

9 вересня, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, заявив, що події в Білорусі та отруєння російського опозиціонера Олексія Навального є останнім сигналом тривоги для того, щоб Німеччина зупинила будівництво газопроводу «Північний потік-2».