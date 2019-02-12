Порошенко виступить в ООН у п’яту річницю початку анексії Криму



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Засідання Генеральної асамблеї ООН выдбудеться 20 лютого

На спеціальному засіданні Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України 20 лютого планує виступити президент України Петро Порошенко.

Про це повідомив 12 лютого посол України в ООН Володимир Єльченко.

Таку заяву український дипломат зробив перед початком засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні.

У 2018 році Україні вдалося включити до порядку денного ООН окремий пункт «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України», йдеться про непідконтрольну нині українському урядові частину Донбасу та анексований Росією Крим.

Перше спеціальне засідання з цієї теми призначене на 20 лютого, дату, яка є також п’ятою річницею початку російсько-українського конфлікту.

12 лютого Рада безпеки ООН проводить скликане Росією засідання з нагоди четвертої річниці укладення Мінських угод.