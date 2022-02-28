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    Росія планує відновити наступ на Київ: готує понтонну переправу через р. Ірпінь

    Росія планує відновити наступ на Київ: готує понтонну переправу через р. Ірпінь

    Противник продовжує повітряно-наземну наступальну операцію проти України

    На Поліссі в напрямку Києва ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі Демидова.

    У Генштабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію станом на 00:00 27 лютого щодо російського вторгнення.

    Під час повітряно-наземної наступальної операції він продовжив наносити вогневе ураження по військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони.

    На Поліссі в напрямку Києва ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі Демидова.

    Чергова спроба окупанта захопити місто Ірпінь не принесла успіху. Українськими силами оборони знищено нову техніку противника.

    На всіх напрямках танкові та механізовані підрозділи ЗС України за підтримки артилерії утримують оборону визначених рубежів.

    Угруповання Повітряних Сил ЗСУ здійснює відбиття повітряних ударів противника.

    Угруповання військ оборони Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці.

    Ведеться систематична боротьба з малочисельними ДРГ чисельністю 3-15 осіб зі зброєю, у формі ЗС України, але в бронежилетах зразка РФ.

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    Теги: Росія ЗСУ Ірпінь
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    Росія планує відновити наступ на Київ: готує понтонну переправу через р. Ірпінь