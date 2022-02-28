Українська авіація за добу знищила шість колон військової техніки окупантів

Повітряні Сили протистоять агресору і в небі, і на землі

Українські бомбардувальники та авіація 27 лютого завдали ракетно-бомбових ударів по шести колонах військової техніки російських окупантів, повідомили у Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

У Повітряних Силах розповіли, що окупанти продовжують обстріл майже по всіх напрямках.

«Повітряні Сили протистоять агресору і в небі, і на землі. Героїчно тримає оборону авіаційний гарнізон у Василькові, витримуючи масовані обстріли та атаки ворога. Воїни Повітряних Сил мужньо дають відсіч агресору й у інших містах та військових гарнізонах. За поточну добу бомбардувальна та штурмова авіація завдала ракетно-бомбові удари по шести колонах військової техніки окупантів», — сказано в зведенні станом на 21:00 неділі.

Штурмовики Су-25 атакували та знищили колони техніки ворога в Херсонській та Чернігівській областях, Су-24М — у Київській, Житомирській, Чернігівській та Запорізькій областях. Також підрозділи зенітних ракетних військ збили ворожі гелікоптери Ка-52 та безпілотник Орлан-10. Авіаційний комплекс Bayraktar TB2 завдав удару по колоні ЗРК Бук-М1.

Нагадаємо, Росія погрожує завдавати ударів по транспорту, який перевозитиме зброю країн Заходу на території України. Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації у міжнародних справах Андрій Клімов.

Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін перевів ядерну зброю на «особливий режим». Він таким чином відреагував на санкції Заходу щодо РФ та на «агресивні висловлювання» інших країн.