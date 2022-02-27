У Бучі артилерія вщент розгромила «групу V» російських військових

На підходах до Києва знищено понад 100 одиниць техніки противника

Українська артилерія у Бучі Київської області вщент розгромила так звану групу V російських військових. Про це повідомляє Держспецзв'язок.

«На підходах до Києва, у місті Буча, знищено понад 100 одиниць техніки противника. Слава нашим військовим!», – ідеться у дописі.

Як повідомлялось, 27 лютого українські військові заявили про розшук колони ворожої техніки, що позначена літерою V і рухалася в бік Києва.

«Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням. Техніка рухається в бік Києва. Дуже важливо. Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення», – закликали у МВС.

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