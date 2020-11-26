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    Росія похизувалась вдалим запуском гіперзвукової ракети «Циркон»

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    <p><span>Технічні характеристики ракети &laquo;Циркон&raquo; засекречені<o:p></o:p></span></p> - Росія похизувалась вдалим запуском гіперзвукової ракети «Циркон»

    Технічні характеристики ракети «Циркон» засекречені

    У міністерстві оборони РФ стверджують, що ракета влучила у ціль

    Міноборони Росії знову повідомило про успішне випробування гіперзвукової ракети корабельного базування «Циркон», яку запустили з фрегата в Білому морі.

    Відомство запевняє, що ракета влучила в морську ціль за 450 кілометрів, розвинувши швидкість понад 8 Махів (до 9,5 тис. км/год). Це приблизно у вісім разів перевищує швидкість звуку або понад три кілометри на секунду.

    Про успішне завершення випробувань «Циркону» Міноборони РФ відзвітувало в кінці липня. У жовтні вже проводили пуск ракети за таким же сценарієм, як і сьогодні.

    «Циркон» розробляє ВПК «НПО машиностроения». Технічні характеристики засекречені. Американська розвідка ще два роки тому повідомляла про випробування гіперзвукової ракети корабельного базування «Циркон». У розвідувальному звіті США писали, що виробництво ракети планується почати у 2021 році. Вона увійде до арсеналу РФ не раніше 2022 року.

    Між іншим, у вересні 45-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Росія створила свою гіперзвукову зброю, викравши інформацію про неї у попередньої американської адміністрації на чолі з Бараком Обамою. Президент РФ Путін відкинув ці звинувачення. 

    Також торік Путін заявив, що Росія займеться розробкою ракет середньої і меншої дальності.

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    Теги: Росія Путін Міноборони РФ військові навчання військова техніка ракета
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