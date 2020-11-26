Росія похизувалась вдалим запуском гіперзвукової ракети «Циркон»

У міністерстві оборони РФ стверджують, що ракета влучила у ціль

Міноборони Росії знову повідомило про успішне випробування гіперзвукової ракети корабельного базування «Циркон», яку запустили з фрегата в Білому морі.

Відомство запевняє, що ракета влучила в морську ціль за 450 кілометрів, розвинувши швидкість понад 8 Махів (до 9,5 тис. км/год). Це приблизно у вісім разів перевищує швидкість звуку або понад три кілометри на секунду.

Про успішне завершення випробувань «Циркону» Міноборони РФ відзвітувало в кінці липня. У жовтні вже проводили пуск ракети за таким же сценарієм, як і сьогодні.

«Циркон» розробляє ВПК «НПО машиностроения». Технічні характеристики засекречені. Американська розвідка ще два роки тому повідомляла про випробування гіперзвукової ракети корабельного базування «Циркон». У розвідувальному звіті США писали, що виробництво ракети планується почати у 2021 році. Вона увійде до арсеналу РФ не раніше 2022 року.

Між іншим, у вересні 45-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Росія створила свою гіперзвукову зброю, викравши інформацію про неї у попередньої американської адміністрації на чолі з Бараком Обамою. Президент РФ Путін відкинув ці звинувачення.

Також торік Путін заявив, що Росія займеться розробкою ракет середньої і меншої дальності.

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