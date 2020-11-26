Росія планує масову вакцинацію населення від Covid-19

У Росії сподіваються розпочати вакцинацію до кінця цього року

Розпочати масову вакцинацію населення планують у Росії вже в цьому році, вона буде добровільною

У Росії масову вакцинацію від коронавірусу планують розпочати до кінця року, заявив у четвер, 26 листопада, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише Інтерфакс.

«Точну дату вам сказати не можу. Але це повинно початися до Нового року. Очікування такі. Головне, що вона буде добровільною», – сказав Пєсков.

За його словами, вакцинація буде проходити поетапно і з урахуванням географічних особливостей країни.

«Буде певна етапність, але завдання полягає в тому, щоб були мінімальні етапи, і якомога швидше забезпечити всіх охочих», – зазначив Пєсков.

Питання про конкретні обсяги вакцини, які планується випустити до кінця року, Пєсков переадресував у Міністерство промисловості й торгівлі.

Нагадаємо, що у Кремлі вважають, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною.

15 серпня Росія заявила про випуск власної вакцини від Covid-19. ВООЗ одразу ж заявила, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити, адже вона не пройшла третьої фази випробувань серед значної кількості добровольців. Влада Росії натякнула, що третьою фазою випробувань буде масова вакцинація росіян.

У Росії фіксують непоодинокі випадки зараження коронавірусом вже після щеплення вакциною «Спутник V». Зокрема, нещодавно вірус підтвердився у п'яти вакцинованих медиків.

Однак, 24 листопада, розробники російської вакцини заявили, що її ефективність перевищує 95%, тобто навіть краща за західні розробки.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.