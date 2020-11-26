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    Всі домовленості Лукашенка з Путіним будуть анульовані новим урядом – Тихановська

    • Розсилка
    Всі домовленості Лукашенка з Путіним будуть анульовані новим урядом – Тихановська
    Фото: Радіо Свобода

    Однак лідерка опозиції запевнила, що її команда завжди виступала і виступає за «дружні і партнерські відносини» з Росією

    Домовленості самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з РФ будуть анульовані в разі приходу до влади опозиційного уряду. Про це заявила лідер опозиції Світлана Тихановська в Telegram. 

    «Про що б не домовлявся Олександр Лукашенко, він втратив підтримку білоруського народу. А значить все його угоди і договори будуть переглянуті і скасовані новим урядом», – написала вона.

    Очільниця опозиції також заявила, що вона її команда завжди виступала і виступає за "дружні і партнерські відносини" з Росією, але «незалежність і суверенітет не може бути предметом торгу».

    26 жовтня Лукашенко зустрічався в Мінську з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Під час перемовин  самопроголошений президент заявив, що  хоче ще більш «інтенсивного діалогу» з Росією.

    21 листопада видання ZN.ua повідомило, що офіційний Київ відмовляється від контактів з опозицією Білорусі через її проросійські погляди. 

    Джерела ZN.ua в Офісі президента та Міністерстві закордонних справ зазначають: з огляду на настрої нинішніх лідерів білоруської опозиції, в разі їх приходу до влади вони будуть проводити стосовно України політику, яка в цілому не буде відрізнятися від тієї, яку проводить Лукашенко.

    В кінці 2019 року в Росії активізувалася риторика про створення Союзної держави РФ і Білорусі. Оглядачі розцінили це як початок політичного тиску на Мінськ з метою поглинання Білорусі Росією.

    За даними Bloomberg, президент РФ Володимир Путін у грудні 2019 року намагався переконати Лукашенка об'єднати дві країни в єдину «наддержаву».

    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко Світлана Тихановська
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