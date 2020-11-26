Всі домовленості Лукашенка з Путіним будуть анульовані новим урядом – Тихановська

Однак лідерка опозиції запевнила, що її команда завжди виступала і виступає за «дружні і партнерські відносини» з Росією

Домовленості самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з РФ будуть анульовані в разі приходу до влади опозиційного уряду. Про це заявила лідер опозиції Світлана Тихановська в Telegram.

«Про що б не домовлявся Олександр Лукашенко, він втратив підтримку білоруського народу. А значить все його угоди і договори будуть переглянуті і скасовані новим урядом», – написала вона.

Очільниця опозиції також заявила, що вона її команда завжди виступала і виступає за "дружні і партнерські відносини" з Росією, але «незалежність і суверенітет не може бути предметом торгу».

26 жовтня Лукашенко зустрічався в Мінську з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Під час перемовин самопроголошений президент заявив, що хоче ще більш «інтенсивного діалогу» з Росією.

21 листопада видання ZN.ua повідомило, що офіційний Київ відмовляється від контактів з опозицією Білорусі через її проросійські погляди.

Джерела ZN.ua в Офісі президента та Міністерстві закордонних справ зазначають: з огляду на настрої нинішніх лідерів білоруської опозиції, в разі їх приходу до влади вони будуть проводити стосовно України політику, яка в цілому не буде відрізнятися від тієї, яку проводить Лукашенко.

В кінці 2019 року в Росії активізувалася риторика про створення Союзної держави РФ і Білорусі. Оглядачі розцінили це як початок політичного тиску на Мінськ з метою поглинання Білорусі Росією.

За даними Bloomberg, президент РФ Володимир Путін у грудні 2019 року намагався переконати Лукашенка об'єднати дві країни в єдину «наддержаву».