  1. Головна
  2. Новини
  3. Росія похвалилася роботом-барістою: нагадав дружину Медведчука (фото, відео)
рус
    Новини

    Росія похвалилася роботом-барістою: нагадав дружину Медведчука (фото, відео)

    Путіну на економічному форумі у Санкт-Петербурзі покажуть робота-баристу, який схожий на Оксану Марченко - Росія похвалилася роботом-барістою: нагадав дружину Медведчука (фото, відео)
    Путіну на економічному форумі у Санкт-Петербурзі покажуть робота-баристу, який схожий на Оксану Марченко
    фото з російських ЗМІ

    Росіяни створили робота, спеціально не дуже схожого на людину, аби не лякати клієнтів

    Однією із особливостей цьогорічного Петербурзького міжнародного економічного форуму став робот-бариста, якого розробники назвали «Дуняшею». Про появу механічного працівника на форумі пишуть російські ЗМІ.

    Зокрема, видання «Закс.ру» повідомило, що із роботом-баристою познайомився заступник губернатора Челябінської області Олександр Козлов, який відповідає за цифрові технології у регіоні.

    Козлов зробив у «Дуняши» замовлення, сфотографувався з роботом, розкритикувавши повільну роботу цього пристрою.

    Електронна забавка для Володимира Путіна та інших учасників Петербурзького міжнародного економічного форуму створювалася у Пермі і коштувала близько 15 млн рублів.

    Віддалену схожість з реальною людиною розробники «Дуняші» назвали плюсом, мовляв, вони спеціально не прагнули створити точну копію людини, аби не лякати клієнтів.

    Українцям же цей робот нагадав дружину затриманого проросійського політика Віктора Медведчука...

    ...Оксану Марченко.

    Фото з YouTube-каналу Марченко

    Фото з YouTube-каналу Марченко

    Нагадаємо, що іншими особливостями цього річного економічного форуму у Петербурзі буде відсутність зустрічей Путіна із міжнародними журналістами та інвесторами, які відбувалися раніше кожного року.

    А також під час виступу на форумі президент Росії планує зробити якусь «надзвичайно важливу заяву», яку саме – Кремль поки що приховує.

    Теги: росія Віктор Медведчук Оксана Марченко робототехніка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія похвалилася роботом-барістою: нагадав дружину Медведчука (фото, відео)