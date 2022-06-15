Росія похвалилася роботом-барістою: нагадав дружину Медведчука (фото, відео)

Путіну на економічному форумі у Санкт-Петербурзі покажуть робота-баристу, який схожий на Оксану Марченко

Росіяни створили робота, спеціально не дуже схожого на людину, аби не лякати клієнтів

Однією із особливостей цьогорічного Петербурзького міжнародного економічного форуму став робот-бариста, якого розробники назвали «Дуняшею». Про появу механічного працівника на форумі пишуть російські ЗМІ.

Зокрема, видання «Закс.ру» повідомило, що із роботом-баристою познайомився заступник губернатора Челябінської області Олександр Козлов, який відповідає за цифрові технології у регіоні.

Козлов зробив у «Дуняши» замовлення, сфотографувався з роботом, розкритикувавши повільну роботу цього пристрою.

Електронна забавка для Володимира Путіна та інших учасників Петербурзького міжнародного економічного форуму створювалася у Пермі і коштувала близько 15 млн рублів.

Віддалену схожість з реальною людиною розробники «Дуняші» назвали плюсом, мовляв, вони спеціально не прагнули створити точну копію людини, аби не лякати клієнтів.

Українцям же цей робот нагадав дружину затриманого проросійського політика Віктора Медведчука...

...Оксану Марченко.

Фото з YouTube-каналу Марченко

Нагадаємо, що іншими особливостями цього річного економічного форуму у Петербурзі буде відсутність зустрічей Путіна із міжнародними журналістами та інвесторами, які відбувалися раніше кожного року.

А також під час виступу на форумі президент Росії планує зробити якусь «надзвичайно важливу заяву», яку саме – Кремль поки що приховує.