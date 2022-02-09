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    На півфіналі клубного чемпіонату світу з футболу працюватиме робот-арбітр

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    Технологію&nbsp;&laquo;робот-арбітр&raquo; можуть використати вже в листопаді на чемпіонаті світу - На півфіналі клубного чемпіонату світу з футболу працюватиме робот-арбітр
    Технологію «робот-арбітр» можуть використати вже в листопаді на чемпіонаті світу
    фото: ФІФА

    9 лютого стане відомий суперник «Палмейраса» по фіналу

    Бразильський «Палмейрас» став першим фіналістом клубного чемпіонату світу з футболу. Напередодні найсильніша команда Південної Америки здолала єгипетський «Аль-Ахлі» – 2:0, а один з голів записав на свій рахунок колишній гравець київського «Динамо» Дуду.

    Інший фіналіст визначиться 9 лютого в грі між англійським «Челсі» та «Аль-Гілялєм» із Саудівської Аравії. Примітно, що на цьому матчі ФІФА вперше використає технологію «робот-арбітр».

    Ця система складається з двох десятків камер, які закріплені на даху стадіону. Вони стежать за кожним футболістом і 50 разів на секунду фіксують положення його 29 опорних точок. Цю інформацію в режимі реального часу отримує штучний інтелект, який за опорними точками створює віртуальні скелети всіх футболістів та аналізує їхні рухи, а також траєкторію м'яча.

    Призначення робота-арбітра – допомогти суддям швидко визначати офсайд. Адже існуюча система відеоповторів VAR дуже сповільнила гру. Нова ж система зможе порівняти положення футболістів і м'яча та визначити офсайд лише за пів секунди.

    Як повідомляє football.london, дані зможуть потім використовувати тренери для аналізу гри кожного футболіста.

    Передбачається, що нова система В разі, якщо робот-арбітр вдало дебютує та пройде всі тести, він поїде на чемпіонат світу в Катар у листопаді цього року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі
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    На півфіналі клубного чемпіонату світу з футболу працюватиме робот-арбітр