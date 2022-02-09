На півфіналі клубного чемпіонату світу з футболу працюватиме робот-арбітр

Технологію «робот-арбітр» можуть використати вже в листопаді на чемпіонаті світу

9 лютого стане відомий суперник «Палмейраса» по фіналу

Бразильський «Палмейрас» став першим фіналістом клубного чемпіонату світу з футболу. Напередодні найсильніша команда Південної Америки здолала єгипетський «Аль-Ахлі» – 2:0, а один з голів записав на свій рахунок колишній гравець київського «Динамо» Дуду.

Інший фіналіст визначиться 9 лютого в грі між англійським «Челсі» та «Аль-Гілялєм» із Саудівської Аравії. Примітно, що на цьому матчі ФІФА вперше використає технологію «робот-арбітр».

Ця система складається з двох десятків камер, які закріплені на даху стадіону. Вони стежать за кожним футболістом і 50 разів на секунду фіксують положення його 29 опорних точок. Цю інформацію в режимі реального часу отримує штучний інтелект, який за опорними точками створює віртуальні скелети всіх футболістів та аналізує їхні рухи, а також траєкторію м'яча.

Призначення робота-арбітра – допомогти суддям швидко визначати офсайд. Адже існуюча система відеоповторів VAR дуже сповільнила гру. Нова ж система зможе порівняти положення футболістів і м'яча та визначити офсайд лише за пів секунди.

Як повідомляє football.london, дані зможуть потім використовувати тренери для аналізу гри кожного футболіста.

Передбачається, що нова система В разі, якщо робот-арбітр вдало дебютує та пройде всі тести, він поїде на чемпіонат світу в Катар у листопаді цього року.