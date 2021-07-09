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    Показали, як у Львові робот Da Vinci оперував дівчину

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    Юна пацієнтка вже вдома - Показали, як у Львові робот Da Vinci оперував дівчину

    Юна пацієнтка вже вдома

    Гінекологічну операція за допомогою роботизованої системи Da Vinci на Західній Україні провели вперше

    У клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова прооперували 19-річну пацієнтку. Втручання здійснили провели за допомогою роботичної системи Da Vinci.

    Про це повідомили на сторінці лікарні у фейсбуці та показали фото з операційної.

    Дівчина звернулася до лікарів зі скаргами на те, що протягом двох років котра потерпає від від постійних тазових болей та порушення менструального циклу. У неї діагностували безпліддя та виявили кисту яєчника.Тож медики прийняли рішення виконати хірургічне втручання за допомогою системи Da Vinci.

    Операцію провели через проколи, тому вже на другий день пацієнтку виписали з лікарні.

    «Використання мікроінструментів та 3D зображення високої чіткості дозволили нашим спеціалістам ювелірно видалити кисту»,– повідомили медики.

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    Показали, як у Львові робот Da Vinci оперував дівчину
    Показали, як у Львові робот Da Vinci оперував дівчину
    Показали, як у Львові робот Da Vinci оперував дівчину
    Показали, як у Львові робот Da Vinci оперував дівчину
    Показали, як у Львові робот Da Vinci оперував дівчину
    Фото з сторінки клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова

    Роботизована система Da Vinci з'явився у львівській клініці у листопаді 2020 року.

    Як повідомлялося, Da Vinci прибув зі США. Директор каже, що це «подарунок хорошого друга лікарні Ростислава Кісіля та його компанії Meest».

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    Теги: лікарня
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    Показали, як у Львові робот Da Vinci оперував дівчину