Робот вперше прооперував свиню без допомоги людини (відео)

Робот, створений фахівцями Університету Джонса Хопкінса, вперше провів самостійну хірургічну операцію на кишечнику свині. Про це розробники розповіли у статті у журналі Science Robotics.

Роботи застосовуються в хірургії вже не перший рік, але їхня робота значною мірою залежить від людини. Завданням вчених було створити систему, яка діятиме самостійно.

«STAR (Smart Tissue Autonomous Robot) – це перша роботизована система, за допомогою якої можна планувати, адаптувати і виконувати хірургічні операції в м'яких тканинах без втручання людини», – стверджують автори.

У більш ранніх експериментах STAR успішно справлялася з низкою хірургічних завдань, часом перевершуючи звичайного хірурга, але їй все ще був потрібний контроль з боку фахівця. Тепер учені продемонстрували повністю автономну роботу STAR.

Connecting two ends of an intestine is arguably the most challenging step in gastrointestinal surgery, requiring a surgeon to apply stitches – or sutures – with high accuracy and consistency, experts say.