Робот вперше прооперував свиню без допомоги людини (відео)

Роботи застосовуються в хірургії вже не перший рік, але їхня робота значною мірою залежить від людини

Робот провів лапароскопічну (тобто з доступом до органів через невеликі розрізи) операцію з анастомозу тонкої кишки у свині

Робот, створений фахівцями Університету Джонса Хопкінса, вперше провів самостійну хірургічну операцію на кишечнику свині. Про це розробники розповіли у статті у журналі Science Robotics.

Роботи застосовуються в хірургії вже не перший рік, але їхня робота значною мірою залежить від людини. Завданням вчених було створити систему, яка діятиме самостійно.

«STAR (Smart Tissue Autonomous Robot) – це перша роботизована система, за допомогою якої можна планувати, адаптувати і виконувати хірургічні операції в м'яких тканинах без втручання людини», – стверджують автори.

У більш ранніх експериментах STAR успішно справлялася з низкою хірургічних завдань, часом перевершуючи звичайного хірурга, але їй все ще був потрібний контроль з боку фахівця. Тепер учені продемонстрували повністю автономну роботу STAR.

Connecting two ends of an intestine is arguably the most challenging step in gastrointestinal surgery, requiring a surgeon to apply stitches – or sutures – with high accuracy and consistency, experts say. pic.twitter.com/8QBT9b5Uhk — Metro Science & Tech (@Metro_Tech) January 27, 2022

Робот провів лапароскопічну (тобто з доступом до органів через невеликі розрізи) операцію з анастомозу тонкої кишки у свині. Анастомоз, зшивання порожнистих органів, може бути потрібним після видалення частини кишки, наприклад, через пухлину. Це складна операція, при якій важливо не залишити зазорів у місці шва – інакше вміст кишечника проникатиме в черевну порожнину.

Робота з м'якими тканинами складна для будь-якого хірурга, але STAR успішно впоралася з анастомозом кишечника у чотирьох свиней. Накладання швів вчені назвали більш точним та послідовним порівняно з роботою хірурга.

Для виконання подібних завдань важливо оптимізувати хірургічні інструменти для використання роботом, а систему оснастити комбінацією камер, яка дозволить роботу без помилок візуалізувати місце операції. Для розробки плану операції знадобилася серйозна робота програмістів – необхідно було врахувати велику кількість факторів, включаючи можливу непрохідність тканин.

В найближчому майбутньому роботи все одно збережуть позиції асистентів хірурга і не братимуть на себе функції спеціаліста повністю, зазначають автори роботи. Проте дослідження показує, що функціонал роботів можна значно розширити, довіривши їм досить складні дії.

Вчені пропонують використовувати автономні роботизовані системи там, де немає можливості прооперувати пацієнта в лікарняних умовах, наприклад, для екстрених операцій на шляху до лікарні.

Нагадаємо, глава Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що Tesla Bot зможуть стати унікальними особистостями та дружити з людьми.

За словами бізнесмена, згодом робот, якого придбає людина, зможе розвинутись у відповідну власнику особистість і стати йому товаришем.