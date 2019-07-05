  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Росія пообіцяла відшкодувати 55 млн євро боргу Раді Європи

    • Розсилка

    Росія заплатила внесок до бюджету за 2019 рік в розмірі 33 млн євро

    У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Росія відшкодує борг за внесками до бюджету Ради Європи, як тільки вона відновить свої права в організації.

    За даними Ради Європи, борг Росії за 2017 і 2018 роки становить 55 млн євро.

    Росія заплатила внесок до бюджету за 2019 рік в розмірі 33 млн євро.

    «Частину цієї заборгованості ми вже відшкодували і зараз продовжуємо працювати, там необхідно пройти державні процедури», - сказав заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко.

    Раніше повідомлялося, що Росія заплатила внесок в бюджет Ради Європи за 2019 рік.

    Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

    Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паск'є висловила жаль з приводу рішення Верховної Ради відкликати запрошення на спостереження за достроковими парламентськими виборами 21 липня, повідомивши, що Україна має зобов'язання запропонувати Асамблеї спостерігати за президентськими й парламентськими виборами.

    3 липня передвиборча делегація Парламентської асамблеї Ради Європи достроково припинила свою роботу в Україні.

    Читайте також: Нічний кошмар у Страсбурзі. Як Європа капітулює перед Росією

    Джерело: ТАСС

    Росія борг бюджет Європа ПАРЄ президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ