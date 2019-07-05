Росія пообіцяла відшкодувати 55 млн євро боргу Раді Європи



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Росія заплатила внесок до бюджету за 2019 рік в розмірі 33 млн євро

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Росія відшкодує борг за внесками до бюджету Ради Європи, як тільки вона відновить свої права в організації.

За даними Ради Європи, борг Росії за 2017 і 2018 роки становить 55 млн євро.

Росія заплатила внесок до бюджету за 2019 рік в розмірі 33 млн євро.

«Частину цієї заборгованості ми вже відшкодували і зараз продовжуємо працювати, там необхідно пройти державні процедури», - сказав заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко.

Раніше повідомлялося, що Росія заплатила внесок в бюджет Ради Європи за 2019 рік.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паск'є висловила жаль з приводу рішення Верховної Ради відкликати запрошення на спостереження за достроковими парламентськими виборами 21 липня, повідомивши, що Україна має зобов'язання запропонувати Асамблеї спостерігати за президентськими й парламентськими виборами.

3 липня передвиборча делегація Парламентської асамблеї Ради Європи достроково припинила свою роботу в Україні.

Джерело: ТАСС