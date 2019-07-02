Росія заплатила внесок в бюджет Ради Європи за один рік



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Наразі Росія має борги за 2017 і 2018 роки у розмірі 55 мільйонів євро плюс відсотки

Росія відновила сплату внесків до бюджету Ради Європи, в тому числі тих, які були призупинені в останні два роки через санкції проти російської делегації.

Цю інформацію підтвердив речник Ради Європи Даніель Хольтген в коментарі AFP.

За словами Хольтгена, весь внесок за поточний рік - близько 33 мільйонів євро - був переведений на рахунки Ради Європи.

«Я твердо впевнений, що борги за 2017 і 2018 роки також будуть погашені», - сказав Хольтген.

Борги Росії за два роки складають 55 мільйонів євро плюс відсотки.

Як відомо, Росія повинна була погасити заборгованість до 30 червня, в іншому випадку у Комітету міністрів Ради Європи виникає право почати нову процедуру санкцій процедуру проти боржника (1 липня тривалість прострочення платежів з боку РФ перевищила два роки).

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи оприлюднили свою заяву, де підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, «суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту».

Парламентський комітет у закордонних справах рекомендував Верховній Раді призупинити роботи української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

2 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

Джерело: Європейська правда