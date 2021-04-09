Росія стягує до кордону з Україною ракетні комплекси «Іскандер»

Нарощування російських військ спостерігається у Воронезькій області, Краснодарському краї та окупованому Криму

Аналітик агентства Janes Томас Баллок виявив, що Росія стягує як мінімум 14 підрозділів і кілька ракетних комплексів «Іскандер» до кордонів з Україною. Про це йдеться в звіті агентства, яке займається аналізом відкритих даних в оборонному секторі, повідомляє російське видання РБК.

У передислокації беруть участь війська Центрального військового округу, говориться в повідомленні.

До кордону рухаються танки, бойові машини піхоти (БМП), а також системи залпового вогню «Ураган».

За даними Janes, в Воронезьку область, що межує з Україною, прибуло кілька «Іскандерів». Вони, швидше за все, належать 119 ракетній бригаді, що дислокується у Свердловській області, зазначає агентство.

Janes також повідомляє, що на південь від Воронежа створений полігон, обладнаний комплексами телекомунікації і польовим госпіталем.

В окупованому Росією Криму і сусідньому Краснодарському краї спостерігається аналогічне нарощування військ і техніки, включаючи БМП і самохідні міномети «Тюльпан». У перекидання беруть участь військові Південного військового округу, говориться в релізі.

У Janes заявили, що це, ймовірно, «наймасштабніше неоголошене пересування військ» Росії з 2015 року.

При цьому аналітики відзначають, що ознаки наступального характеру розгортання військ відсутні. «Однак це може змінитися, якщо Росія продовжить перекидання військ до українського кордону. Janes виявило пересування армійських систем ППО в Воронезьку область, що раніше не спостерігалося», – уточнили в агентстві.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Вашингтон закликає Москву «знизити напруженість» з Києвом. Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США продовжують стежити за ситуацією на сході України. Він додав, що Вашингтон продовжує надавати Києву нелетальні та летальні озброєння, щоб український народ міг краще себе захистити.

Представники НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії підтвердили непохитну підтримку суверенітету України. 7 квітня представники обговорили військову активність Росії біля України.

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