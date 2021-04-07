Вашингтон закликає Москву «знизити напруженість» з Києвом – Пентагон

США продовжують стежити за ситуацією на сході України

Штати продовжують закликати Росію до припинення вогню на Донбасі

США закликають Росію знизити напруженість у відносинах з Україною. По це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, йдеться на сайті Міноборони США.

«США закликають Росію поважати територіальну цілісність і суверенітет України, а також не провокувати і не посилювати напруженість», – заявили в Пентагоні.

За словами Кірбі, США продовжують стежити за ситуацією на сході України. Він додав, що Вашингтон продовжує надавати Києву нелетальні та летальні озброєння, щоб український народ міг краще себе захистити.

«Ми продовжуємо закликати до припинення вогню (на Донбасі – ред.), звернення до чого міститься й в Мінських угодах, а також до зниження напруженості й розрядки обстановки», – додав Кірбі.

Раніше з ініціативи американської сторони відбулась телефонна розмова міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Колеги обговорили напрями посилення взаємодії між Україною та Штатами.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я». Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.