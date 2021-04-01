Речник Путіна про стягування військ до українського кордону: Це відповідь НАТО

Пєсков каже, що навколо РФ «спостерігається підвищена активність збройних сил країн НАТО», тому Москва має «бути напоготові»

У Кремлі стверджують, що перекидання російських військ до українського кордону «ні для кого не становить жодної загрози». Про це сьогодні заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає «Інтерфакс».

«Російська Федерація переміщує війська в межах своєї території на свій розсуд, це не повинно нікого турбувати… Ви знаєте, що по периметру рубежів РФ спостерігається підвищена активність збройних сил країн НАТО, інших об'єднань, окремих країн і т.д. і т.п. Це все зобов’язує бути напоготові», – заявив він.

Водночас у Пентагоні висловили стурбованість маневрами російських військ і їх нарощуванням на кордоні з Україною, зазначивши, що йдеться не про навчання.

Перекидання російських військових відбувається на тлі ескалації конфлікту на Донбасі, викликаної регулярними обстрілами позицій ЗСУ з боку окупаційних сил РФ.

Сьогодні російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму.

В окупованому Криму, у Волгоградській та Ростовській областях пройдуть 10 двосторонніх ротних навчань до яких залучають понад 150 вертольотів армійської авіації. Зокрема, лише на кримському полігоні Опук - 40 військово-транспортних Ми-8АМТШ, які будуть взаємодіяти з ударними Ми-28Н, Ка-52 та Ми-35.

Водночас флагман ЧФ РФ ракетний крейсер «Москва», на якому торік завершився капітальний ремонт, провів тренування з відбиття нападу БПЛА.

Відбиття атаки безпілотної авіації відпрацювали й у Ставропольському краї підрозділи 49 загальновійськової армії. Для цього були використані комплекси РЕБ «Борисоглебск-2» та «Житель», які на постійній основі помічаються на Донбасі. У цьому ж регіоні пройшли навчання танкових підрозділів, які відпрацьовували нічний бій.

Також на Кубані пройшли нічні навчання із нанесення ударів оперативно-тактичними комплексами «Искандер», які отримували координати цілей від БПЛА. Скоріш за все, для цих задач був використаний розвідувально-ударний дрон «Орион», який зараз проходить випробування в окупованому Криму.

Враховуючи те, що до активної фази навчань російська армія перейшла лише днями, то подібні епізоди навчань будуть тривати впродовж найближчих тижнів.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.