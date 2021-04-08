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    Представники НАТО в Пентагоні обговорили військову активність Росії біля України

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    Ведучим зустрічі представників НАТО щодо України став&nbsp;міністр оборони Великобританії - Представники НАТО в Пентагоні обговорили військову активність Росії біля України
    Ведучим зустрічі представників НАТО щодо України став міністр оборони Великобританії
    Фото з відкритих джерел

    Непохитну підтримку суверенітету України підтвердили представники НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії

    Представники НАТО в Пентагоні обговорили військову активність Росії біля України, йдеться в повідомленні міністерства оборони США.

    Пентагон повідомляє, що виконуюча обов'язки заступника міністра оборони з питань політики Аманда Дорі взяла участь у віртуальній зустрічі колег з НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії, ключових вкладників в допомогу Україні в безпеці.

    Ведучим зустрічі став міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

    «Представники підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету України, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень та обговорили стурбованість збільшенням російської військової активності в регіоні. Дестабілізуючі дії Росії підривають деескалацію напруженості, досягнуту за домовленістю ОБСЄ 27 липня 2020 року», – йдеться в повідомленні.

    В Пентагоні додали, що «представники підтвердили своє зобов'язання забезпечити навчання та підтримку з метою нарощування спроможності збройних сил України щодо збереження територіальної цілісності країни та продовження прогресу у напрямку взаємодії НАТО».

    Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

    Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

    На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

    У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

    Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я». Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.

    Теги: Росія США НАТО Україна Пентагон
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