Росія терміново взялась перевіряти боєготовність військ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

РФ знову побряцає зброєю на військових навчаннях

Перевірка проходить за рішенням Путіна

У Росії почалася нагальна перевірка боєготовності Центрального військового округу, а також частини військ Південного і Східного військових округів.

Про це повідомляється на сайті Міноборони РФ.

«За задумом нагальної перевірки з 6:00 (за київським часом) у повному складі приводяться у вищий ступінь бойової готовності органи військового управління Центрального військового округу, частина військ і сил Південного і Східного військових округів, окремі з'єднання Повітряно-десантних військ, далекої і військово-транспортної авіації. Також до перевірки залучаються деякі з'єднання центрального підпорядкування», - пояснив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Він заявив, що перевірка проходить за рішенням президента РФ Володимира Путіна.

Російські військовослужбовці візьмуть участь більш ніж у 50 навчаннях, під час яких відпрацюють, зокрема, знищення «деструктивних військових сил». За словами Шойгу, основне завдання перевірки - визначити готовність військового керівництва до управління військами "при наростанні військової загрози і виникненні кризових ситуацій».