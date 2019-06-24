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    Росія терміново взялась перевіряти боєготовність військ

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    РФ знову побряцає зброєю на військових навчаннях&nbsp; - Росія терміново взялась перевіряти боєготовність військ
    РФ знову побряцає зброєю на військових навчаннях 

    Перевірка проходить за рішенням Путіна

    У Росії почалася нагальна перевірка боєготовності Центрального військового округу, а також частини військ Південного і Східного військових округів.

    Про це повідомляється на сайті Міноборони РФ.

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    «За задумом нагальної перевірки з 6:00 (за київським часом) у повному складі приводяться у вищий ступінь бойової готовності органи військового управління Центрального військового округу, частина військ і сил Південного і Східного військових округів, окремі з'єднання Повітряно-десантних військ, далекої і військово-транспортної авіації. Також до перевірки залучаються деякі з'єднання центрального підпорядкування», - пояснив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

    Він заявив, що перевірка проходить за рішенням президента РФ Володимира Путіна.

    Російські військовослужбовці візьмуть участь більш ніж у 50 навчаннях, під час яких відпрацюють, зокрема, знищення «деструктивних військових сил». За словами Шойгу, основне завдання перевірки - визначити готовність військового керівництва до управління військами "при наростанні військової загрози і виникненні кризових ситуацій».

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