В ПАРЄ не будуть заслуховувати доповіді щодо MH17 та шантажу Росії



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46 депутатів проголосували за дебати про російський фінансовий шантаж, 77 – проти Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Запити на термінові дебати в ПАРЄ були відхилені двічі

Парламентська асамблея Ради Європи відхилила пропозиції про проведення дебатів щодо порушень принципів РЄ з боку Росії.

У понеділок у ПАРЄ зареєстрували два офіційних запити про проведення дебатів за назвами «Завершити російський шантаж: Росія має понести відповідальність за неплатежі» та «Зобов’язання притягнути до відповідальності тих, хто збив MH17». Обидва запити подали друзі України – британський депутат, консерватор Роджер Гейл та голова групи ЄНП, польський депутат Александр Почей, повідомляє «Європейська правда».

Зазначається, що запити на термінові дебати були відхилені двічі. Спершу проти нього проголосувало Бюро ПАРЄ, керівний орган асамблеї. «Я пропонував і намагався просунути це рішення, але його відхилили впевнено більшістю», - розповів Почей у коментарі.

На вимогу групи депутатів питання винесли на розгляд асамблеї, але також без успіху.

46 депутатів проголосували за дебати про російський фінансовий шантаж, 77 – проти. Щодо дебатів щодо MH17, у збитті якого звинувачують Росію, голоси розподілилися як 52 за, 86 проти.

Перший заступник Голови Верховної ради Ірина Геращенко у Facebook заявила, що президент ПАРЄ «поводиться ганебно, відверто підігруючи росіянам».

«Рекордна присутність членів ПАРЄ в залі. Українська делегація, разом з британцями і грузинами, розпочинають боротьбу проти повернення російської делегації. Президент ПАРЄ поводиться ганебно. Новий Аграмонт у спідниці. Відверто підігруючи росіянам, які поки що блукають під ПАРЄ, очікуючи, що лобісти заведуть їх за ручку, й розвалять сам фундамент цієї інституції. Зала, європейці, відверто підігрують російському лобі», - написала Геращенко.

Раніше повідомлялося, що головним питанням порядку денного літньої сесії у Страсбурзі може стати скасування або значне обмеження санкційного механізму ПАРЄ, що призведе до повернення російської делегації.