Росія відкрила Керченську протоку – відео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керченська протока

Після того, як РФ затримала три українські військові кораблі цими вихідними, вона заблокувала прохід Керченською протокою

Росія знову відкрила Керченську протоку біля Криму для мореплавства у понеділок 26 листопада. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Після того, як РФ затримала три українські військові кораблі цими вихідними, вона заблокувала прохід Керченською протокою поблизу узбережжя анексованого нею Криму у неділю і заарештувала два українські артилерійські катери та буксир. РФ стверджує, що вони незаконно увійшли в російські територіальні води», - йдеться у повідомленні.

Відео Reuters

Як повідомлялося раніше, у зв'язку з захопленням українських кораблів президент Петро Порошенко провів переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. За результатами бесіди сторони домовилися терміново скликати засідання комісії Україна-НАТО.

Генсек Ради Європи зробив заяву щодо ситуації в Азовському морі. Ягланд, зокрема, нагадав, що Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Зазначимо, що Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

Президент України підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність.



