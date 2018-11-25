Росія заблокувала Керченську протоку: утворився «корабельний» затор



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Затор утворений декількома десятками кораблів

Росія вільно пропускає свої військові кораблі через Керченську протоку

Росія заблокувала Керченську протоку, через що у цьому районі утворився справжній корабельний затор. У той же час два військові судна змогли пройти крізь протоку вже після появи там невідомого судна, яке перегородило прохід під аркою Кримського мосту. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Станом на 17.20 25.11.2018 о 13.50 за київським часом Керченською протокою вільно пройшли морський тральщик ЧФ РФ «Адмірал Захарін» та 2 катера типу «Раптор» ПС ФСБ РФ. Цьому проходу не заважав танкер з виключеною AIC, яким Росія блокує Керченську протоку. Це є черговим свідченням лицемірної та брехливої політики Росії, адже мирний прохід для корабельної групи ВМС ЗС України блокується будь-якою ціною», - йдеться у повідомленні.

Водночас станом на вечір 25 листопада у Керченській протоці утворився затор з кораблів, які чекають на проходження протоки.

Так, за даними Керч.Фм, під Керчю стоять десятки судів в очікуванні звільнення арки Кримського мосту. Недалеко від Завітного в море все світиться вогнями, проте біля мису Такіль і Кизаульского маяка вже все вільно.

Станом на 18.00 три вертольоти з екіпажами стояли в полі під Завітним. Військових кораблів, крім тих, які о 14.00 стояли поруч з аркою Кримського моста, а це катер берегової охорони з «латкою» по правому борту, військовий корабель і два військові катери, видно з берега не було.

Як розповіли журналістам Керч.Фм місцеві рибалки, російські військові перекрили зону проходу під арками Кримського моста танкером, встановивши його поперек. З обох сторін танкер фіксували буксири. Система стеження АІС танкер не фіксували. Сказати, яке судно перегородило прохід через Керченську протоку – не можна, однак, рибалки сказали, що якщо це танкер, де перевозили пальне, то там могли залишатися гази, які дуже вибухонебезпечні. Дізнатися за назвою яке це судно неможливо, так як назва замазане фарбою. Варто зазначити, що весь цей час рух автотранспорту мостом не припиняли.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

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