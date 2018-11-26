  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Тимчук

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Трагедія MH-17. Росія може повторити це вже на морі

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Розсилка
    Трагедія MH-17. Росія може повторити це вже на морі

    Поки ми знаємо про офіційну позицію лише декількох держав-партнерів щодо збройної агресії РФ проти України в Азовському морі. Литва, Латвія, Польща, Канада...

    Мовою оригіналу

    В Конгрессе США обратились к президенту с требованием «привлечь к ответственности Путина на саммите G-20».

    В ЕС пока реагируют на уровне 2014 года – высказывают «глубокую озабоченность», и просят «стороны» не делать резких движений. (В НАТО, где все решения принимаются консенсусом, увы, та же картина – «мы призываем к сдержанности и деэскалации»). История Европу ничему не учит. По крайней мере, это впечатление на данный момент (дай Бог ошибаться).

    Посмотрим, как и когда Запад и ООН раскачаются. А пока, как и в 2014-м, можно рассчитывать лишь на себя. Благо, наша армия и флот – уже далеко не на убогом уровне 2014-го.

    Читайте також

    Российские агрессоры решили наконец показать свое истинное лицо, не прячась за мантры «ихтамнет». Но и здесь истинно «по-русски». Стрелять «в спину» украинском кораблям на обратном курсе, обложив силами в десять раз больше – это как раз по заветам Путина. Какое там «международное право», о чем мы говорим?

    РосСМИ молотят про какие-то «плавучие мины», которые якобы перевозили буксир и катера ВМС Украины. Тупейшая ложь. Да если бы в ФСБ на секунду это допустили, во всей необъятной России можно было бы найти готовых пойти на таран разве что в психушке. Российская отвага – это патологическая трусость и подлость. Без этого скрепы не работают.

    На Западе должны понять простую истину. Все эти разговоры про якобы «провокации украинского флота» - не спроста. Потом российские агрессоры атакуют в Черном море гражданское судно, может и круизное, и будут вопить, что это «украинская торпеда». Трагический опыт кремлевского людоедства и подлости есть – достаточно вспомнить рейс МН-17.

    Джерело: блог Дмитра Тимчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    ЄС трагедія Росія Польща США НАТО ФСБ Канада ООН армія путінський режим Латвія Литва ВМС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Богдан Яременко
    Богдан Яременко

    Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат, «Батьківщина»

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Костянтин Машовець
    Костянтин Машовець

    Координатор групи «Информационное сопротивление»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ