Трагедія MH-17. Росія може повторити це вже на морі

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поки ми знаємо про офіційну позицію лише декількох держав-партнерів щодо збройної агресії РФ проти України в Азовському морі. Литва, Латвія, Польща, Канада...

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В Конгрессе США обратились к президенту с требованием «привлечь к ответственности Путина на саммите G-20».

В ЕС пока реагируют на уровне 2014 года – высказывают «глубокую озабоченность», и просят «стороны» не делать резких движений. (В НАТО, где все решения принимаются консенсусом, увы, та же картина – «мы призываем к сдержанности и деэскалации»). История Европу ничему не учит. По крайней мере, это впечатление на данный момент (дай Бог ошибаться).

Посмотрим, как и когда Запад и ООН раскачаются. А пока, как и в 2014-м, можно рассчитывать лишь на себя. Благо, наша армия и флот – уже далеко не на убогом уровне 2014-го.

Российские агрессоры решили наконец показать свое истинное лицо, не прячась за мантры «ихтамнет». Но и здесь истинно «по-русски». Стрелять «в спину» украинском кораблям на обратном курсе, обложив силами в десять раз больше – это как раз по заветам Путина. Какое там «международное право», о чем мы говорим?

РосСМИ молотят про какие-то «плавучие мины», которые якобы перевозили буксир и катера ВМС Украины. Тупейшая ложь. Да если бы в ФСБ на секунду это допустили, во всей необъятной России можно было бы найти готовых пойти на таран разве что в психушке. Российская отвага – это патологическая трусость и подлость. Без этого скрепы не работают.

На Западе должны понять простую истину. Все эти разговоры про якобы «провокации украинского флота» - не спроста. Потом российские агрессоры атакуют в Черном море гражданское судно, может и круизное, и будут вопить, что это «украинская торпеда». Трагический опыт кремлевского людоедства и подлости есть – достаточно вспомнить рейс МН-17.

Джерело: блог Дмитра Тимчука

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