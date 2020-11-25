Хомчак назвав кількість російських військових на окупованому Донбасі

РФ направляє на Донбас інструкторів та снайперів

Розвідка також отримала інформацію про прибуття 10 і 12 груп снайперів із Росії

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що на окупованому Донбасі перебуває не більше 3 тисяч військових РФ, які виконують роль інструкторів та помічників командирів.

Про це Хомчак заявив на зустрічі з представниками ЗМІ.

«Сьогодні по всім даним нашої розвідки регулярних військ РФ першого і другого армійського корпусу «ДНР»/«ЛНР» немає. Розвідка говорить, що російських військовослужбовців в ОРДЛО не більше 3 тисяч», - повідомив Хомчак, додавши, що солдати РФ «в окопах не сидять», а йдеться про офіцерів-інструкторів та помічників командирів.

Хомчак додав, що терористи на окупованому Донбасу на 100% забезпечуються Росією, бо ні боєприпаси, ні військова техніка, ні безпілотники не виробляються.

«Техніка оновлюється та ремонтується за кошти РФ, а так звані гумконвої постійно залізницею та автотранспортом доставляють пальне, озброєння та військову техніку», - зауважив головнокомандувач.

Водночас є інформація про прибуття 10 і 12 груп снайперів із Росії.

Крім того Хомчак повідомив, що за 122 дні «перемир’я» загинуло четверо українських бійців.

Нагадаємо, що у вівторок, 24 листопада, в районі міста Авдіївка Донецької області снайпер бойовиків вбив українського військового В'ячеслава Мінкіна. Старший солдат, військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади В'ячесав Мінкін народився 1991 року і мешкав у місті Фастів Київської області.

Слід зазначити, що у вівторок, 24 листопада, відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Росія у ТКГ підтримала план бойовиків стосовно Донбасу, а не український «план Кравчука».

До слова, п'ятий президент Петро Порошенко пропонує залучити Вашингтон до Нормандського формату.