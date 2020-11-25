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    Хомчак назвав кількість російських військових на окупованому Донбасі

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    РФ направляє на Донбас інструкторів та снайперів&nbsp; - Хомчак назвав кількість російських військових на окупованому Донбасі
    РФ направляє на Донбас інструкторів та снайперів 

    Розвідка також отримала інформацію про прибуття 10 і 12 груп снайперів із Росії

    Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що на окупованому Донбасі перебуває не більше 3 тисяч військових РФ, які виконують роль інструкторів та помічників командирів.

    Про це Хомчак заявив на зустрічі з представниками ЗМІ.

    «Сьогодні по всім даним нашої розвідки регулярних військ РФ першого і другого армійського корпусу «ДНР»/«ЛНР» немає. Розвідка говорить, що російських військовослужбовців в ОРДЛО не більше 3 тисяч», - повідомив Хомчак, додавши, що солдати РФ «в окопах не сидять», а йдеться про офіцерів-інструкторів та помічників командирів.

    Хомчак додав, що терористи на окупованому Донбасу на 100% забезпечуються Росією, бо ні боєприпаси, ні військова техніка, ні безпілотники не виробляються.

    «Техніка оновлюється та ремонтується за кошти РФ, а так звані гумконвої постійно залізницею та автотранспортом доставляють пальне, озброєння та військову техніку», - зауважив головнокомандувач.

    Водночас є інформація про прибуття 10 і 12 груп снайперів із Росії.

    Крім того Хомчак повідомив, що за 122 дні «перемир’я» загинуло четверо українських бійців

    Нагадаємо, що у вівторок, 24 листопада, в районі міста Авдіївка Донецької області снайпер бойовиків вбив українського військового В'ячеслава Мінкіна. Старший солдат, військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади В'ячесав Мінкін народився 1991 року і мешкав у місті Фастів Київської області.

    Слід зазначити, що у вівторок, 24 листопада, відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Росія у ТКГ підтримала план бойовиків стосовно Донбасу, а не український «план Кравчука». 

    До слова, п'ятий президент Петро Порошенко пропонує залучити Вашингтон до Нормандського формату.

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    Теги: розвідка Росія бойовики на Донбасі війна ОРДЛО військова техніка боєприпаси озброєння Руслан Хомчак
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