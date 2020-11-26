«Дістали навіть Кравчука»: представник України розповів про засідання ТКГ

«Дуже терплячого та дипломатичного Кравчука дістали», заявив представник України

Журналіст Сергій Гармаш, який на переговорах у рамках Тристоронньої контактної групи представляє окремі райони Донецької області, заявив, що 25 листопада відбулося найжорсткіше засідання ТКГ за його участі.

Про це Гармаш написав у Facebook.

«Вони дістали навіть дуже терплячого, дипломатичного Кравчука!», – зазначив Гармаш.

Він пояснив що бойовики ОРДЛО не є членами ТКГ, і тому не можна на мінських переговорах розглядати подані ними пропозиції, і, зокрема, їх так званий план щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

«Тим більше, – що всі рішення, напрацьовані в ТКГ, імплементуватиме чи не імплементуватиме Верховна Рада України. А як вона може імплементувати план щодо врегулювання конфлікту, якщо друга сторона конфлікту (фінансує і контролює його) не хоче подавати його від свого імені як член ТКГ і учасник переговорів, а просовує від не члена, який не є суб'єктом і не несе жодної відповідальності за невиконання прийнятих рішень?», – заявив Гармаш.

Він додав, що бойовики «зацікавлені в тому, щоб конфлікт не закінчувався».

За його словами, глава української делегації Леонід Кравчук «просив РФ офіційно представити в ТКГ план дій від російської делегації або подати план ОРДЛО від імені російської делегації».

У зв'язку з цим представник РФ Борис Гризлов заявив, що «якби такий план і з'явився, то це було б втручанням Росії у внутрішні справи України, на що Росія, звичайно ж, піти не може...».

«Раз у Москви немає бажання брати на себе відповідальність за досягнуті домовленості, раз вона продовжує грати в посередника, а не учасника переговорів, то, очевидно, що всі ці «дорожні карти ОРДЛО» розраховані не на мирне врегулювання, а просто на суб'єктивізацію своїх маріонеток і зниження ролі Нормандської четвірки, в якій Росія опинилася одна проти трьох. Сьогодні на ТКГ це було особливо явно», – наголосив Гармаш.

При цьому він вважає, що ОБСЄ на переговорах «відіграє роль інструменту Кремля, а не посередника і модератора».

«Я не скаржуся, я описую ситуацію, яка, по-моєму, дозріває до того, що Україні доведеться змінювати свою тактику переговорів у мінському процесі», – зазначив Гармаш.

Зазначимо, Кравчук вимагає від РФ розслідувати вбивство снайпером українського військового.

Також українська сторона у Тристоронній контактній групі (ТКГ) має намір провести позачергове засідання ТКГ на наступному тижні.

До слова, 25 листопада головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що на окупованому Донбасі перебуває не більше 3 тисяч військових РФ, які виконують роль інструкторів та помічників командирів.

Крім того Хомчак повідомив, що за 122 дні «перемир’я» загинуло четверо українських бійців.

Слід зазначити, що у вівторок, 24 листопада, відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Росія у ТКГ підтримала план бойовиків стосовно Донбасу, а не український «план Кравчука».

До слова, п'ятий президент Петро Порошенко пропонує залучити Вашингтон до Нормандського формату.