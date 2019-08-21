Росія відпустила українця, якого засудила за участь у «Правому секторі»



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Політв'язня Романа Терновського звільнили у зв'язку з закінченням незаконного строку ув'язнення

Терновського затримали 2017 року в Ростовській області РФ за нібито участь у «Правому секторі»

Українця Романа Терновського, якого засудили в Ростовській області РФ за нібито участь у «Правому секторі», звільнили у зв'язку із закінченням строку ув'язнення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила координаторка «Медійної ініціативи за права людини» Марія Томак.

«Політв'язня Романа Терновського звільнили у зв'язку із закінченням незаконного строку ув'язнення. Нині Роман вже в Україні, у жахливому стані прямує додому в Харківську область. Чоловік взагалі не має грошей та будь-яких інших ресурсів. Об'єднання просить всіх, хто може допомогти чоловіку, - зробити це будь-якою сумою. Просто щоб у людини були гроші на їжу та речі першої необхідності на перші дні перебування на волі», - йдеться в дописі.

Як повідомлялося, українця Романа Терновського затримали 2017 року в Ростовській області РФ за нібито участь у «Правому секторі» та засудили до двох років і трьох місяців позбавлення волі.

Російський суд визнав Терновського винним відповідно до ч. 2 ст. 282.2 (участь у діяльності екстремістської організації) Кримінального кодексу Росії.

У повідомленні на сторінці суду стверджувалося, що в 2015-2016 роках на території України Терновський «займався організацією виготовлення та розповсюдження атрибутики з символікою «Правого сектора», а також брав участь у публічних акціях, скерованих проти інтересів Російської Федерації».

Зокрема, він нібито брав участь у блокуванні проїзду вантажівок з Росії в пункті пропуску «Гоптівка» (Харківська область) у лютому 2016 року, перешкоджав проведенню Дня Росії в російському генконсульстві в Харкові, а також поширював у Інтернеті інформацію про діяльність «Правого сектора».

Слідчий комітет РФ заявив про затримання Терновського в Ростовській області за «активну діяльність» на користь «Правого сектора» в жовтні 2017 року. Тоді ж речник «ПС» Артем Скоропадський заявив, що затриманий у Росії українець Терновський вже давно не є активістом «Правого сектора». А в минулому він справді певний час був прибічником цієї політсили. Але приблизно з кінця 2016 року контакт з ним було втрачено.