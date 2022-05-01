Поки що в Росії немає належного градуса істерії для успішної мобілізації

Росія ховає морську піхоту від Калінінграда до Владивостока, десант – від Пскова до Улан-Уде

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По состоянию на вечер 29 апреля зафиксированы имена 1958 российских оккупантов, которых официально похоронили или признали убитым в привязке к конкретному региону (еще в списке несколько десятков, где нет ясности с регионом, мы их не учитываем). Похоронки зафиксированы в 1272 населенных пунктах.

Цифры все более красноречивы. Россия хоронит морскую пехоту от Калининграда до Владивостока, десант – от Пскова до Улан-Удэ.

Накапливаются потери с далекоидущими последствиями. Например, обилие похорон в Брянской области – это дополнительный деморализующий фактор для Беларуси.

Угрозы Казахстану из пропагандистских ртов на фоне кризиса ОДКБ несколько диссонируют с ростом числа похорон по периметру казахской границы.

На мой взгляд, пока в РФ нет должного градуса истерии для сколь-нибудь значительной и успешной мобилизации. Потому что нет убедительной почвы.

Джерело: блог Олексія Копитько

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