Поки що в Росії немає належного градуса істерії для успішної мобілізації
Росія ховає морську піхоту від Калінінграда до Владивостока, десант – від Пскова до Улан-Уде
Мовою оригіналу
По состоянию на вечер 29 апреля зафиксированы имена 1958 российских оккупантов, которых официально похоронили или признали убитым в привязке к конкретному региону (еще в списке несколько десятков, где нет ясности с регионом, мы их не учитываем). Похоронки зафиксированы в 1272 населенных пунктах.
Цифры все более красноречивы. Россия хоронит морскую пехоту от Калининграда до Владивостока, десант – от Пскова до Улан-Удэ.
Накапливаются потери с далекоидущими последствиями. Например, обилие похорон в Брянской области – это дополнительный деморализующий фактор для Беларуси.
Угрозы Казахстану из пропагандистских ртов на фоне кризиса ОДКБ несколько диссонируют с ростом числа похорон по периметру казахской границы.
На мой взгляд, пока в РФ нет должного градуса истерии для сколь-нибудь значительной и успешной мобилизации. Потому что нет убедительной почвы.
Джерело: блог Олексія Копитько