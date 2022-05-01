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    Думки вголос

    Поки що в Росії немає належного градуса істерії для успішної мобілізації

    • Олексій Копитько

      радник Міністра оборони

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    Армія РФ несе тяжкі втрати на території України - Поки що в Росії немає належного градуса істерії для успішної мобілізації
    Армія РФ несе тяжкі втрати на території України

    Росія ховає морську піхоту від Калінінграда до Владивостока, десант – від Пскова до Улан-Уде

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    По состоянию на вечер 29 апреля зафиксированы имена 1958 российских оккупантов, которых официально похоронили или признали убитым в привязке к конкретному региону (еще в списке несколько десятков, где нет ясности с регионом, мы их не учитываем). Похоронки зафиксированы в 1272 населенных пунктах.

    Цифры все более красноречивы. Россия хоронит морскую пехоту от Калининграда до Владивостока, десант – от Пскова до Улан-Удэ.

    Накапливаются потери с далекоидущими последствиями. Например, обилие похорон в Брянской области – это дополнительный деморализующий фактор для Беларуси.

    Угрозы Казахстану из пропагандистских ртов на фоне кризиса ОДКБ несколько диссонируют с ростом числа похорон по периметру казахской границы.

    На мой взгляд, пока в РФ нет должного градуса истерии для сколь-нибудь значительной и успешной мобилизации. Потому что нет убедительной почвы.

    Джерело: блог Олексія Копитько

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Поки що в Росії немає належного градуса істерії для успішної мобілізації