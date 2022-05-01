Засновник Bellingcat розповів, як відшуковують російських військових злочинців

Військові радіообміни агресора фіксують ентузіасти по всьому світу

Щоб отримати доказовий матеріал для суду над російськими агресорами, ентузіасти по всьому світу фіксують радіообміни між військовослужбовцями Російської Федерації. Про це розповів засновник групи Bellingcat Еліот Гіґґінс у інтерв’ю для Радіо Свобода.

Гіґґінс каже, що «завдяки технологіям та соціальним мережам на зміну невірогідним чуткам прийшла детальна та точна інформація в реальному часі про те, що відбувається». Точний час та місце артилерійських та ракетних ударів фіксуються в режимі онлайн. У розпорядження розслідувачів надходять навіть накази командирів артилерійських батарей, які ведуть вогонь по цивільних цілях.

Гіґґінс підкреслює, що «детальність інформації, яка отримується, вражає уяву». Bellingcat вже зібрали безліч даних про дії солдатів і офіцерів РФ, і «це лише маленька частина документальних відомостей, що нададуть трибуналам з воєнних злочинів, коли війна закінчиться».

Зусиллями Bellingcat створено базу даних, що містить фотографії та відеозаписи подій, у яких постраждали цивільні. «Визначено географічні координати сотень таких випадків, і тепер отримати всю інформацію про них можна за допомогою простого клацання на мапі», – пише експерт.

Гіґґінс попереджає російських військових, що їм не вдасться «сховатися за безликістю військової форми» і обіцяє, що буде докладено всіх зусиль до того, щоб встановити всіх учасників нападів на цивільне населення.

«Російські військовослужбовці, бережіться! Якщо ви вчините військовий злочин, то світ дізнається про це. Вас упізнають. І ви понесете покарання. Процес уже розпочався», – пише Гіґґінс.

Нагадаємо, що журналіст-розслідувач групи Bellingcat Христо Грозєв прогнозує, що друга фаза війни Росії проти України провалиться та завершиться відступом військ агресора.

Наразі за фактами військових злочинів, вчинених окупантами в Україні вже порушено понад дев’ять тисяч кримінальних справ.