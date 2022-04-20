Москва знову в огні. Біля мерії пожежа (відео)

За попередньою інформацією, загорання виникло у підвалі фестивального майданчика

У самому центрі російської столиці Москві біля мерії виникла пожежа. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За попередньою інформацією пожежа виникла у павільйонах біля пам'ятника Юрію Долгорукому перед будинком уряду Москви на Тверській щось гоорить. За попередньою інформацією, спалах виник у підвалі фестивального майданчика, людей там немає.

Раніше пожежа спалахнула на півночі Москви, біля станції метро «Верхні Лихобори». За попередніми даними, горіла територія промзони. Нагадаємо, що сьогодні, 1 квітня, уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.