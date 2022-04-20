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    Москва знову в огні. Біля мерії пожежа (відео)

    Москва знову в огні. Біля мерії пожежа (відео)
    фото скріншот відео

    За попередньою інформацією, загорання виникло у підвалі фестивального майданчика

    У самому центрі російської столиці Москві біля мерії виникла пожежа. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    За попередньою інформацією пожежа виникла у павільйонах біля пам'ятника Юрію Долгорукому перед будинком уряду Москви на Тверській щось гоорить. За попередньою інформацією, спалах виник у підвалі фестивального майданчика, людей там немає.

    Раніше пожежа спалахнула на півночі Москви, біля станції метро «Верхні Лихобори». За попередніми даними, горіла територія промзони. Нагадаємо, що сьогодні, 1 квітня, уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Москва знову в огні. Біля мерії пожежа (відео)